Популярная украинская блогерша рассказала, почему не называет суммы своих заработков

Украинская блогерша и участница 11-го сезона шоу "МастерШеф" Даша Евтух, которая недавно прокомментировала выбор имени для дочери, на этот раз высказалась на тему финансов. Она объяснила, почему не хочет рассекречивать цифры своих доходов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды соцсетей Славе Демину рассказывает, что об этом известно.

Как Евтух комментирует тему заработка

Даша не считает нужным, чтобы люди знали подробности ее финансового положения.

"О своих заработках ни на одном из интервью я не говорю. Я не считаю, что это нужно знать людям. Я не хочу говорить, сколько зарабатываю", - говорит она.

Тем не менее, инфлюэнсер не скрывает источники, из которых получает средства, - это реклама в Instagram и просмотры на YouTube.

"У меня есть заработок по рекламе в Instagram. На YouTube я выставляю контент не постоянно, но, если бы я делала это на регулярной основе, то просмотры и заработки были бы совсем другими. У меня там уже почти 100 тысяч подписчиков. А так, просмотры невелики и заработок тоже", - делится она.

Даша высказалась о финансах (скриншот)

Кроме того, блогерша вспомнила одну неприятную ситуацию, после которой поняла, что не готова открывать подписчикам информацию об уровне заработков.

"Я считаю, что это мое право - не говорить. Например, когда я сделала донат и показала это в соцсетях, то люди начали говорить не слова поддержки или следовать моему примеру, а начали сразу говорить, сколько я зарабатываю. Писали мне:" Одолжи денег". То есть люди заинтересованы с другой стороны, с неприятной мне. Если бы отношение было бы иное, возможно, тогда я была бы более открытой", - озвучила подробности она.

Блогерша дала интервью Славе Демину (скриншот)

Кто такая Даша Евтух

Девушка стала звездой TikTok, где показывает моменты своей жизни в селе. Она покорила пользователей простотой и абсолютной искренностью. Также участвовала в 11 сезоне проекта "МастерШеф".

Недавно вышла замуж. Ее избранником стал полтавский предприниматель и депутат районного совета Александр Глазов. У пары родилась дочь Фемида.