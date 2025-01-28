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Популярна співачка вперше після розлучення показала нового коханого

Вівторок 28 січня 2025 21:46
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Популярна співачка вперше після розлучення показала нового коханого Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)
Автор: Любов Блажко

Українська виконавиця Наталія Валевська поділилася у мережі кадром, на якому постала зі своїм новим коханим. Артистка показала його вперше після того, як оголосила про розлучення у 2022 році.

РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Що відомо про особисте життя Наталії Валевської

Публікацію у мережі вона вирішила викласти з нагоди дня народження обранця, якому виповнилося 50.

"Із ювілеєм, коханий. Нехай Господь допомагає на кожному життєвому кроці. Мрій, плануй, досягай. І нехай настане мир над Україною", - зазначила знаменитість та показалася з ним на фото.

Ім'я таємничого партнера Валевська не стала розкривати, так само як і обличчя, адже вона закрила його великим смайлом.

Популярна співачка вперше після розлучення показала нового коханогоВалевська показала коханого (фото: instagram.com/valevska_official)

Це вперше селебриті наважилася публічно розкрити якісь деталі справ сердечних, адже у минулому вона приховувала стосунки з коханим.

Що стосується її попередніх стосунків, то у 2022 році Наталія оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Пригладєм, з яким була разом 18 років. Дітей у колишніх закоханих не було.

Коментуючи новину про розрив, Валевська зазначала, що вони підтримують спілкування, проте більше не разом як пара. Володимир у минулому був продюсером виконавиці. Від попередніх стосунків він має двох доньок.

Популярна співачка вперше після розлучення показала нового коханогоНаталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

А у 2019 році Валевська розповідала про те, що проходить необхідні обстеження, аби завагітніти. У лютому 2022 року співачка зізналася, що на початку 2000-х зробила аборт, оскільки у їхньої з Володимиром майбутньої дитини виявили патологію.

"Я просто була несформована. Ми були ще незрілі, молоді і зробили помилку, за яку я особисто вже пробачила своєму чоловіку і собі пробачила, уже сповідалася, причастилася", - ділилася тоді подробицями вона.

Нагадаємо, Наталії Валевській 43 роки. Вона - переможниця проєкту "Шанс" та володарка премії "Кришталевий мікрофон" у номінації "Народне визнання року".

Після початку повномасштабної російсько-української війни зірка, як і сотні інших її колег, долучилася до допомоги співвітчизникам, відвідувала поранених військових ЗСУ та займалася доставкою гуманітарної допомоги.

Популярна співачка вперше після розлучення показала нового коханогоНаталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

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При написанні матеріалу були використані джерела: публікації співачки з її сторінки Instagram, коментар зірки для програми ЖВЛ, а також інформація про неї з Вікіпедії.

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