Популярна співачка вперше після розлучення показала нового коханого

Українська виконавиця Наталія Валевська поділилася у мережі кадром, на якому постала зі своїм новим коханим. Артистка показала його вперше після того, як оголосила про розлучення у 2022 році.

Що відомо про особисте життя Наталії Валевської

Публікацію у мережі вона вирішила викласти з нагоди дня народження обранця, якому виповнилося 50.

"Із ювілеєм, коханий. Нехай Господь допомагає на кожному життєвому кроці. Мрій, плануй, досягай. І нехай настане мир над Україною", - зазначила знаменитість та показалася з ним на фото.

Ім'я таємничого партнера Валевська не стала розкривати, так само як і обличчя, адже вона закрила його великим смайлом.

Валевська показала коханого (фото: instagram.com/valevska_official)

Це вперше селебриті наважилася публічно розкрити якісь деталі справ сердечних, адже у минулому вона приховувала стосунки з коханим.

Що стосується її попередніх стосунків, то у 2022 році Наталія оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Пригладєм, з яким була разом 18 років. Дітей у колишніх закоханих не було.

Коментуючи новину про розрив, Валевська зазначала, що вони підтримують спілкування, проте більше не разом як пара. Володимир у минулому був продюсером виконавиці. Від попередніх стосунків він має двох доньок.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

А у 2019 році Валевська розповідала про те, що проходить необхідні обстеження, аби завагітніти. У лютому 2022 року співачка зізналася, що на початку 2000-х зробила аборт, оскільки у їхньої з Володимиром майбутньої дитини виявили патологію.

"Я просто була несформована. Ми були ще незрілі, молоді і зробили помилку, за яку я особисто вже пробачила своєму чоловіку і собі пробачила, уже сповідалася, причастилася", - ділилася тоді подробицями вона.

Нагадаємо, Наталії Валевській 43 роки. Вона - переможниця проєкту "Шанс" та володарка премії "Кришталевий мікрофон" у номінації "Народне визнання року".

Після початку повномасштабної російсько-української війни зірка, як і сотні інших її колег, долучилася до допомоги співвітчизникам, відвідувала поранених військових ЗСУ та займалася доставкою гуманітарної допомоги.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)