Популярная певица впервые после развода показала нового возлюбленного

Украинская исполнительница Наталья Валевская поделилась в сети кадром, на котором предстала со своим новым возлюбленным. Артистка показала его впервые после того, как объявила о разводе в 2022 году.

Что известно о личной жизни Натальи Валевской

Публикацию в сети она решила выложить по случаю дня рождения избранника, которому исполнилось 50.

"С юбилеем, любимый. Пусть Господь помогает на каждом жизненном шаге. Мечтай, планируй, достигай. И пусть наступит мир над Украиной", - отметила знаменитость и показалась с ним на фото.

Имя таинственного партнера Валевская не стала раскрывать, так же как и лицо, ведь она закрыла его большим смайлом.

Валевская показала возлюбленного (фото: instagram.com/valevska_official)

Это впервые селебрити решилась публично раскрыть какие-то детали дел сердечных, ведь в прошлом она скрывала отношения с возлюбленным.

Что касается ее предыдущих отношений, то в 2022 году Наталья объявила о разводе с мужем Владимиром Пригладем, с которым была вместе 18 лет. Детей у бывших влюбленных не было.

Комментируя новость о разрыве, Валевская отмечала, что они поддерживают общение, однако больше не вместе как пара. Владимир в прошлом был продюсером исполнительницы. От предыдущих отношений он имеет двух дочерей.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)

А в 2019 году Валевская рассказывала о том, что проходит необходимые обследования, чтобы забеременеть. В феврале 2022 года певица призналась, что в начале 2000-х сделала аборт, поскольку у их с Владимиром будущего ребенка обнаружили патологию.

"Я просто была несформирована. Мы были еще незрелые, молодые и совершили ошибку, за которую я лично уже простила своему мужу и себе простила, уже исповедовалась, причастилась", - делилась тогда подробностями она.

Напомним, Наталье Валевской 43 года. Она - победительница проекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон" в номинации "Народное признание года".

После начала полномасштабной российско-украинской войны звезда, как и сотни других ее коллег, присоединилась к помощи соотечественникам, посещала раненых военных ВСУ и занималась доставкой гуманитарной помощи.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)