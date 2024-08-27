Популярна блогерка відверто розповіла про діагноз маленького сина: "Не вірила і не приймала"

Пазюк висловилася про молодшого сина

Інфлюенсерка зрозуміла, що щось не так, коли помітила, що її дитина не розмовляє і не демонструє певні навички, які демонструють інші діти у цьому віці. Вона озвучила діагноз - це сенсорно-моторна алалія.

"Деякий час я просто не вірила в цей діагноз, я не приймала, я всім казала, що з моєю дитиною все добре. Дитина не реагує, ти його кличеш, а він не реагує. Він гудить, не тицяє пальчиком, не каже, що він хоче, на рівному місці він влаштовує істерику, може зациклюватися на чомусь одному. Алалія та аутизм схожі, але це не аутизм", - пояснила вона.

Молодший син інфлюенсерки Артем (скриншот)

Наразі, як говорить Даша, вона продовжує займатися цим питанням і працювати зі спеціалістами. Ба більше, їм з сином вже вдалося досягнути прогресу у лікуванні, і нещодавно він навіть вимовив слово "мама".

"Мені зрозуміють лише ті, в кого такі діти. Хто знає, як це важко. Зараз у Тьоми шалений прогрес, бо ми багато чого робимо. Мені пишуть: "Як ви впоралися, як морально, що робити?". Я кажу, що знаю, як складно, але треба прийняти. У тебе вже така дитина, але вона найкраща, ти не знаєш, ким вона стане. Якщо ти не віриш у свою дитину, хто буде вірити?" - поцікавилася багатодітна мама.

Наостанок Пазюк закликала матерів, які опинилися у подібних ситуаціях, не опускати руки, а продовжувати вірити у свою дитину і бути для неї справжньою опорою і підтримкою.

Блогерка розповіла про сина Артема та його лікування (скриншот)

"Форрест, біжи". Згадали? Я коли дивилася мала цей фільм, я думала: "Боже, що хлопчик дурний, що його мама". А зараз я дивлюсь і в мене мурахи по шкірі. Я кажу: "Яка мама. Вона йому сказала, що він у неї найкраща дитина, і він у це вірив, і він виріс гарним хлопчиком", - пригадала вона сюжет популярної американської стрічки "Форрест Ґамп".

Нагадаємо, разом із чоловіком зірка соцмереж також виховує ще двох синів.