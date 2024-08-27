Популярная блогерша откровенно рассказала о диагнозе маленького сына: "Не верила и не принимала"

Пазюк высказалась о младшем сыне

Инфлюэнсер поняла, что что-то не так, когда заметила, что ее ребенок не разговаривает и не демонстрирует определенные навыки, которые демонстрируют другие дети в этом возрасте. Она озвучила диагноз - это сенсорно-моторная алалия.

"Некоторое время я просто не верила в этот диагноз, я не принимала, я всем говорила, что с моим ребенком все хорошо. Ребенок не реагирует, ты его зовешь, а он не реагирует. Он гудит, не тыкает пальчиком, не говорит, что он хочет, на ровном месте он устраивает истерику, может зацикливаться на чем-то одном. Алалия и аутизм похожи, но это не аутизм", - объяснила она.

Младший сын инфлюэнсерши Артем (скриншот)

На данный момент, как говорит Даша, она продолжает заниматься этим вопросом и работать со специалистами. Более того, им с сыном уже удалось достичь прогресса в лечении, и недавно он даже произнес слово "мама".

"Мне поймут только те, у кого такие дети. Кто знает, как это тяжело. Сейчас у Темы безумный прогресс, потому что мы многое делаем. Мне пишут: "Как вы справились, как морально, что делать?". Я говорю, что знаю, как сложно, но надо принять. У тебя уже такой ребенок, но он самый лучший, ты не знаешь, кем он станет. Если ты не веришь в своего ребенка, кто будет верить?" - поинтересовалась многодетная мама.

Напоследок Пазюк призвала матерей, оказавшихся в подобных ситуациях, не опускать руки, а продолжать верить в своего ребенка и быть для него настоящей опорой и поддержкой.

Блогерша рассказала про сына Артема и его лечение (скриншот)

"Форрест, беги". Вспомнили? Я когда смотрела малая этот фильм, я думала: "Боже, что мальчик дурак, что его мама". А сейчас я смотрю и у меня по коже мурашки. Я говорю: "Какая мама. Она ему сказала, что он у нее самый лучший ребенок, и он в это верил, и он вырос хорошим мальчиком", - вспомнила она сюжет популярной американской ленты "Форрест Гамп".

Напомним, вместе с мужем звезда соцсетей также воспитывает еще двоих сыновей.