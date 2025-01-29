Популярна артистка відреагувала на закиди про "шароварщину" у музиці

Маша Кондратенко стала фіналісткою цьогорічного Нацвідбору на "Євробачення". Вона, як відомо, авторка композицій "Ванька-встанька", "Ведмеді, балалайки" та інших. Чимало слухачів назвали подібну творчість артистки "шароварщиною" та "байрактарщиною".

Зірка сцени зізналася, як реагує на такі закиди на свою адресу. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Що каже Кондратенко

Знаменитість не має негативного ставлення до цих своїх композицій і пояснює, що секрет їх успіху - в часі. На її думку, пісні "Ванька-встанька", "Ведмеді, балалайки", "Люлі-люлі" були вчасними, підіймали настрій українцям, а також повертали надію.

"На початку повномасштабної війни я випустила трек "Чекаю на тебе", який присвятила своїй сестрі, в якої чоловік на фронті. Але я зрозуміла, що хочеться якось підтримати людей. І написалась пісня "Ванька-Встанька". І це було вчасно, це було просто, легко. Це те, чого потребували люди в той момент", - ділиться подробицями вона.

Тим не менше, Кондратенко не приховує, що, звісно, обурливі коментарі її засмучували. Але водночас вона розуміла, що критика - явище тимчасове.

"я розуміла, що саме я запустила цю серію мемних пісень, які в той момент підтримували, давали надію. Мені писали військові, казали, що ці пісні їм допомагають. Вони знімали дуже багато відео мені, я передавала їм відеовітання. І тому я розуміла, для чого це роблю. А хейт - це тимчасове", - зазначає співачка.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Окрім того, фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2025" радіє, що змогла задати тренд, який захотіли підхопити й інші виконавці.

"Класно, що я могла задати цей тренд, який всі захотіли підхопити. Це лише доводить своєчасність і успішність моїх пісень. Я нічого поганого в цьому не бачу. Чудово бути натхненням для когось. Особливо, коли це не просто копіювання, а самодостатня робота", - пояснює свою позицію з цього приводу Кондратенко.

До слова, Маша Кондратенко - 25-річна виконавиця, акторка та блогерка, фіналістка 10 сезону "Голос країни". Вона - уродженка міста Шостка в Сумській області, й свої творчі здібності, зокрема любов до музики, почала проявляти з самого дитинства.

Перша її серйозна нагорода відбулася на конкурсі "Міні Міс Принцеса 2007" у Харкові, де вона вже почала співати.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)