Зірка "Голосу країни" відповіла, чи є зараз сенс у талант-шоу

Артистка вважає, що такі талант-шоу не застаріли, і завдяки їм дійсно можна отримати колосальний досвід.

"Як людина, яка на цих конкурсах виросла, точно скажу, що ні. Вони не застарілі, вони не в минулому. Такі шоу мають бути", - наголосила Кондратенко.

Водночас вона прокоментувала популярну думку, що можна "засвітитися" в TikTok або Instagram і стати популярним.

"Звичайно, соцмережі це класно. Це платформа, на якій можна продавати свій продукт, на якій можна свою творчість транслювати. Але люди можуть стати ледачими. Ці всі конкурси дають багато, це виступ у стресових умовах, велика сцена, справжні професійні наставники та великий досвід у короткі терміни. У TikTok такого не отримаєш", - підсумувала співачка.



Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Що відомо про участь Кондратенко в шоу "Голос. Діти"

У 2012 році 11-річна дівчинка брала участь у талант-шоу "Голос. Діти" на телеканалі "1+1". Вона виконала пісню французькою мовою Non, je ne regrette rien.

Вона обрала команду Олега Скрипки, який довгий час жив у Франції та співав французькою.

Це шоу, за словами самої Маші, дуже сильно допоміг повірити, що всі мрії збуваються і що все реально.

"Тому що я з простої сім'ї, я не знала, як взагалі потрапити в шоу-бізнес. І "Голос" довів, що все можливо, цей проєкт був для мене надважливим", - зазначила вона.

Що відомо про участь Маші Кондратенко в шоу "Голос країни"

На початку 2020 року співачка брала участь у 10-му сезоні талант-шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях вона виконала пісню Біллі Айліш All the Good Girls Go to Hell. До неї повернулися Потап і Настя Каменських, і вона потрапила в їхню команду.

У вокальному поєдинку вона виконала пісню MONATIK "Сильно" разом з Єрланом Баібазаровим, який програв, але її підтримав Дмитро Монатік.

У нокаутах виконала пісню Someone You Loved Льюїса Капалді та за результатами нокаутів не зайняла жодного місця на стільцях, але її підтримала Тіна Кароль. Таким чином Кондратенко стала чвертьфіналісткою в її команді.

У фіналі Кондратенко виконала народну пісню "Ой у гаю при Дунаї". Але за результатами голосування до фіналу не пройшла - її обійшли Назар Яцишин, Індіра Єдільбаєва та Анастасія Балог.