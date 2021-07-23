Папугу Кернеса виселили з міськради Харкова: де зараз Джонні (відео)

У Харкові папуга ара на прізвисько Джонні, який належав нині покійному Геннадію Кернесу і проживав в будівлі міської ради в приймальні, був перевезений на нове місце проживання - в зоопарк.

Про це 23 липня передали в прес-службі харківського зоопарку.

Зараз птаха поселили в просторий зимовий вольєр до інших своїх побратимів, а незабаром перемістять в авіарій площею понад тисячу квадратних метрів.

У зоопарку розповіли, що Джонні дуже компанійський папуга, і відчуває себе комфортно з іншими арами, поводиться спокійно.

"Папуги ари - дуже розумні та кмітливі птахи, вони справедливо вважаються одними з найбільш інтелектуально обдарованих видів птахів, здатних говорити", - зазначила співробітниця зоопарку.

Ари дуже вимогливі до свого раціону, в його склад обов'язково входять зернові суміші, фрукти, горіхи, яйця і сир, як джерело білка та кальцію.

"Наш Джоні справжній ласун, дуже любить солодкі фрукти: якщо йому запропонувати на вибір вишню та черешню, він, звичайно ж, вибере солодку й соковиту черешню. Так само йому припадає до смаку свіжий гілковий корм фруктових дерев і верби, який служить джерелом вітамінів, приладдям для сточування дзьоба і збагаченням середовища", - так описують в зоопарку свого нового постояльця.

Папуги ари в природі вибирають для свого місця проживання субтропічні та тропічні ліси і савани, тому зимові вольєри цих пернатих оснащені приладами для підтримки мікроклімату цілий рік.

Відео: папугу Кернеса на прізвисько Джонні переселили з харківської міськради в зоопарк