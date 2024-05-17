Попросити про допомогу: чому це так важко і як це подолати

Чому важко попросити про допомогу

Існує чимало різних причин.для вагань під час звернення по допомогу. Однак зазвичай, за словами Юлі Джеджелій, вони мають спільне - а саме наслідки попереднього негативного досвіду.

Внаслідок цього формуються так звані копінг-стратегії, які могли допомогти уникнути негативного досвіду в дитинстві, проте в зрілому віці лише погіршують добробут.

Найрозповсюдженіші з причин наступні:

страх осудження і спроби уникнути ситуацій з таким наслідком;

переконання про те, що з усім треба впоратися самостійно;

відчуття провини через "несамостійність".

Відчуття провини може виникати через культурні стереотипи, що особисті проблеми неодмінно обтяжують когось або приносять незручності.

Хоча відчуття провини може скеровувати людину в напрямку цінностей, без врахування власних потреб, це виснажує тіло і психіку, роблячи меншими шанси на відновлення.

Як навчитися просити про допомогу

Насамперед Юлія радить звернути увагу на відчуття, які виникають під час потреби в допомозі і проаналізувати їхню інтенсивність.

Крім цього, варто подумати й про таке:

які думки пов’язані з почуттями : на кшталт "все одно не допоможуть", "якщо не робитиму все сама, я безсила";

: на кшталт "все одно не допоможуть", "якщо не робитиму все сама, я безсила"; чи відповідають почуття обставинам ситуації ;

; до яких дій мотивують почуття : все вирішувати самостійно, уникати розмов тощо;

: все вирішувати самостійно, уникати розмов тощо; який реальний наслідок дій: чи допомагають вони насправді.

Якщо почуття і дії відповідають ситуації та мають позитивний результат - цим спонуканням можна слідувати.

А якщо навпаки, ні почуття, ні дії, до яких вони призводять, не мають позитивного результату в довготривалій перспективі - радять виконувати протилежну дію.

Нова навичка містить такі складові:

реалістичні і корисні думки (фокусування на позитивному результаті від звернення про допомогу);

інші дії від тих, до яких спрямовували негативні почуття - страх чи відчуття провини;

інша реакція тіла - зміна постави, більше напруження або розслаблення.

Як правильно просити про допомогу

Важливо пам'ятати про те, що ні рідні, ні друзі, ні партнер не вміють читати думки, саме тому необхідно конкретизувати прохання. І повідомляти про необхідність допомоги - чи то приготування їжі, чи то пояснення задачі, чи то прогулянка з дитиною.

Іноді, можливо, доведеться озвучити прохання декілька разів. Для більш ефективного прохання слід дотримуватися таких аспектів: