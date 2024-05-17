Попросити про допомогу: чому це так важко і як це подолати

Втома та потреба в підтримці притаманна кожному, як і допомога в певні моменти - чи то дружня порада, чи то допомога в перевезенні речей при переїзді. Однак іноді навіть звертатися по допомогу може бути напрочуд складно..
Про те, чому важко просити про допомогу, і що з цим робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю психологині Юлії Джежелій на платформі "Бережи себе".
Існує чимало різних причин.для вагань під час звернення по допомогу. Однак зазвичай, за словами Юлі Джеджелій, вони мають спільне - а саме наслідки попереднього негативного досвіду.
Внаслідок цього формуються так звані копінг-стратегії, які могли допомогти уникнути негативного досвіду в дитинстві, проте в зрілому віці лише погіршують добробут.
Найрозповсюдженіші з причин наступні:
Відчуття провини може виникати через культурні стереотипи, що особисті проблеми неодмінно обтяжують когось або приносять незручності.
Хоча відчуття провини може скеровувати людину в напрямку цінностей, без врахування власних потреб, це виснажує тіло і психіку, роблячи меншими шанси на відновлення.
Насамперед Юлія радить звернути увагу на відчуття, які виникають під час потреби в допомозі і проаналізувати їхню інтенсивність.
Крім цього, варто подумати й про таке:
Якщо почуття і дії відповідають ситуації та мають позитивний результат - цим спонуканням можна слідувати.
А якщо навпаки, ні почуття, ні дії, до яких вони призводять, не мають позитивного результату в довготривалій перспективі - радять виконувати протилежну дію.
Нова навичка містить такі складові:
Важливо пам'ятати про те, що ні рідні, ні друзі, ні партнер не вміють читати думки, саме тому необхідно конкретизувати прохання. І повідомляти про необхідність допомоги - чи то приготування їжі, чи то пояснення задачі, чи то прогулянка з дитиною.
Іноді, можливо, доведеться озвучити прохання декілька разів. Для більш ефективного прохання слід дотримуватися таких аспектів:
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