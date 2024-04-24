6 видів поведінки, які швидко зруйнують ваші стосунки

Стосунки - це тяжка праця обох для досягнення щасливого результату. Психологи радять позбутися деяких моделей поведінки задля покращення стосунків з партнером.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit .

Гра у звинувачення

Усі люди помиляються - це частина людського буття.

Однак, коли щось йде не так, то легко вказати пальцем і звинувачувати когось у цій проблемі. Але це може "вбити" ваші стосунки.

Гра у звинувачення руйнівна - це створює цикл оборони та образи, що руйнує зв’язок між людьми.

Замість того, щоб показувати пальцями, зосередьтеся на проблемі. Прийміть відповідальність за свою участь у ситуації та спільними зусиллями виправте її.

Бути поганим слухачем

Слухати - це не просто мовчати, поки співрозмовник говорить. Йдеться про присутність, прояв емпатії та розуміння їхньої точки зору.

Отже, якщо ви хочете мати більш успішні стосунки, переконайтеся, що ви не просто чуєте, а насправді слухаєте людей у ​​вашому житті.

Надмірна критика

Критику важко слухати. Однак, саме надмірна критичність може принести більше шкоди, ніж користі.

Надмірна критичність може підірвати довіру та доброзичливість. Це змушує людей почуватися засудженими, знеохоченими та захищатися.

Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що погано, спробуйте оцінити те, що вже є.

Нехтування доглядом за собою

Турбота про себе - це не егоїзм. Важливо переконатися, що ви достатньо відпочиваєте, добре харчуєтесь і виділяєте час, щоб робити те, що вам подобається.

Коли ви почуваєтеся добре, ви, швидше за все, принесете позитив та енергію у свої стосунки. Тому не нехтуйте доглядом за собою.

Затаїти образу

Триматися за минулі образи може бути подібно до того, як носити важкий рюкзак - він обтяжує вас і ускладнює рух вперед.

Образи породжують образу та озлобленість, які можуть отруїти ваші стосунки. Вони тримають вас у минулому, заважаючи повною мірою залучитися в сьогодення.

Прощення не означає забути чи вибачити те, що сталося. Це означає відпустити біль, пов’язаний з цим.

Уникати важких розмов

Якщо ви уникаєте розмовів про вирішення проблеми, то вони стануть лише більшими.

Це лише відкладає неминуче і дозволяє дрібним проблемам загостритися.

Краще відверто поспілкуватись з другою половинкою про проблеми та шляхи їх вирішення.

Нездатність висловити вдячність

Коли ми виявляємо вдячність, ми визнаємо цінність і важливість інших. Це створює довіру та поглиблює зв’язки.

Не дозволяйте вдячності прослизнути крізь щілини. Знаходьте час, щоб регулярно висловлювати вдячність людям у вашому житті. Незалежно від того, чи це швидке "дякую", чи щира розмова про їхню важливість.