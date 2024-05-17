Попросить о помощи: почему это трудно и как это преодолеть

Усталость и потребность в поддержке присуща каждому, как и помощь в определенные моменты - будь то дружеский совет или помощь в перевозке вещей при переезде. Однако иногда даже обращаться за помощью может быть удивительно сложно.
О том, почему трудно просить о помощи, и что с этим делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью психолога Юлии Джежелий на платформе "Бережи себе".
Существует немало разных причин для колебаний во время обращения за помощью. Однако обычно, по словам Юли Джеджелий, они имеют общее - а именно последствия предыдущего негативного опыта.
В результате формируются так называемые копинг-стратегии, которые могли помочь избежать негативного опыта в детстве, однако в зрелом возрасте лишь ухудшают благосостояние.
Самые распространенные причины следующие:
Чувство вины может возникать из-за культурных стереотипов, что личные проблемы непременно отягощают кого-то или доставляют неудобства.
Хотя чувство вины может двигать человека в направлении ценностей, без учета собственных потребностей, это изнуряет тело и психику, делая меньшими шансы на восстановление.
Прежде всего, Юлия советует обратить внимание на ощущения, которые возникают при необходимости в помощи и проанализировать их интенсивность.
Кроме этого, стоит подумать и о следующем:
Если чувства и действия соответствуют ситуации и положительный результат - этим побуждением можно следовать.
А если наоборот, ни чувства, ни действия, к которым они приводят, не имеют положительного результата в долгосрочной перспективе - советуют выполнять противоположное действие.
Новый навык содержит следующие составляющие:
Важно помнить о том, что ни родные, ни друзья, ни партнер не умеют читать мысли, поэтому необходимо конкретизировать просьбы. И сообщать о необходимости помощи - то ли приготовление пищи, то ли объяснение задачи, то ли прогулка с ребенком.
Иногда, возможно, придется озвучить просьбу несколько раз. Для более эффективной просьбы следует придерживаться следующих аспектов:
Кстати, раньше мы писали о том, как избежать бессодержательных споров в отношениях.
Также читайте о том, какое поведение может разрушать отношения.