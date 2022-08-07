Попробуйте на завтрак хумус с питой. Пошаговый рецепт традиционного блюда с Ближнего Востока

В последние годы хумус стал довольно популярным среди украинцев. Эта традиционная закуска с Ближнего Востока действительно очень вкусна и имеет много интерпретаций по всему миру. Лучше всего хумус сочетается с питой, так что давайте готовить!
Как приготовить классические хумус и питу быстро и вкусно - читайте дальше на Styler.
Для приготовления этой вкуснейшей закуски нам понадобятся следующие основные компоненты:
Способ приготовления:
Главный секрет удачного хумуса - это правильно приготовленный нут. Необходимо с вечера замочить килограмм нута в двух литрах воды. Уже утром достаточно будет проварить его в течение одного часа.
Смотрите ниже пошаговый рецепт на видео:
Для приготовления традиционной питы нужно совсем немного ингредиентов:
Способ приготовления:
Ниже на видео доступный рецепт питы от украинского кулинара:
Вот так просто вы сможете удивить любимых людей необычным и вкусным завтраком!
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