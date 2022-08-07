Спробуйте на сніданок хумус з пітою. Покроковий рецепт традиційної страви з Близького Сходу

Останніми роками хумус став доволі популярним серед українців. Ця традиційна закуска з Ближнього Сходу дійсно дуже смачна та має багато інтерпретацій по всьому світу. Найкраще хумус смакує з пітою, тож нумо готувати!
Як приготувати класичні хумус та піту швидко та смачно - читайте далі на Styler.
Для приготування цієї смачнющої закуски нам знадобляться такі основні компоненти:
Спосіб приготування:
Головний секрет вдалого хумусу - це правильно приготований нут. Необхідно з вечора замочити кілограм нуту у двох літрах води. Вже зранку достатньо буде проварити його впродовж однієї години.
Дивіться нижче покроковий рецепт на відео:
Для приготування традиційної піти потрібно зовсім небагато інгредієнтів:
Спосіб приготування:
Нижче на відео доступний рецепт піти від української кулінарки:
Ось так просто ви зможете здивувати коханих людей незвичним та таким смачним сніданком!
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