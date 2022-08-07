RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спробуйте на сніданок хумус з пітою. Покроковий рецепт традиційної страви з Близького Сходу

Хумус (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

Останніми роками хумус став доволі популярним серед українців. Ця традиційна закуска з Ближнього Сходу дійсно дуже смачна та має багато інтерпретацій по всьому світу. Найкраще хумус смакує з пітою, тож нумо готувати!

Як приготувати класичні хумус та піту швидко та смачно - читайте далі на Styler.

Хумус за доступним рецептом

Для приготування цієї смачнющої закуски нам знадобляться такі основні компоненти:

  • Нут (горох)
  • Кедрові горіхи
  • Майонез
  • Оливкова олія
  • Спеції - часник, червоний перець

Спосіб приготування:

  • У блендер ми кладемо нут та зубок часнику й трохи червоного перцю
  • Додаємо трохи кедрових горіхів
  • Далі додаємо столову ложку майонезу та 3 столові ложки оливкової олії
  • Перемелюємо все до однорідної маси.

Головний секрет вдалого хумусу - це правильно приготований нут. Необхідно з вечора замочити кілограм нуту у двох літрах води. Вже зранку достатньо буде проварити його впродовж однієї години.

Дивіться нижче покроковий рецепт на відео:

Піта найкраще пасуватиме до хумусу

Для приготування традиційної піти потрібно зовсім небагато інгредієнтів:

  • Борошно
  • Дріжджі
  • Вода

Спосіб приготування:

  • Спочатку ми додаємо до борошна дріжджі, сіль та цукор
  • Перемішавши борошно, додаємо воду кімнатної температури
  • Замішувати слід до стану м'якого еластичного тіста
  • В кінці додаємо оливкову олію
  • Залишаємо тісто на годину в теплому місці
  • Ділимо тісто на рівні частини та робимо з них круглі млинці діаметром 13-15 сантиметрів
  • Знову даємо час тісту піднятися впродовж 30 хвилин
  • Готувати піту слід у духовці при температурі 250-260 градусів, впродовж 5 хвилин.

Нижче на відео доступний рецепт піти від української кулінарки:

Ось так просто ви зможете здивувати коханих людей незвичним та таким смачним сніданком!

Раніше ми писали про справжній бекон за рецептом шефів Марко Черветті та Паоло К’яфеле.

Також читайте, рецепт гамбургеру "як в МакДональдсі" в домашніх умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти