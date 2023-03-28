Попри похолодання в Києві розквітли перші сакури: дивіться фото весняної краси

Світлини першої сакури в столиці

"Хоча синоптики прогнозують ще похолодання, весна все ж бере своє. На бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі вже розквітли перші сакури", - пишуть на сторінці.

У Києві розквітли перші сакури (фото: facebook.com/zelenbud)

У Києві зацвів сорт сакури Autumnalis Rosea, який належить до раноцвітних. Біло-рожеві квіти починають розпускатися вже в березні.

У Києві розквітли перші сакури (фото: facebook.com/zelenbud)

Додамо, що саме ця алея сакур вважається найдовшою. У 2020 році вона увійшла до Національного реєстру рекордів України. Наразі на алеї ростуть 240 дерев 7 різних сортів.

У Києві розквітли перші сакури (фото: facebook.com/zelenbud)