Несмотря на похолодание, в Киеве расцвели первые сакуры: смотрите фото весенней красоты

Фото первой сакуры в столице

"Хотя синоптики прогнозируют еще похолодание, весна все же берет свое. На бульваре Верховной Рады в Днепровском районе уже расцвели первые сакуры", - пишут на странице.

В Киеве расцвели первые сакуры (фото: facebook.com/zelenbud)

В Киеве зацвел сорт сакуры Autumnalis Rosea, принадлежащий к раннецветным. Бело-розовые цветы начинают распускаться уже в марте.

В Киеве расцвели первые сакуры (фото: facebook.com/zelenbud)

Добавим, что именно эта аллея сакур считается самой длинной. В 2020 году она вошла в Национальный реестр рекордов Украины. В настоящее время на аллее растут 240 деревьев 7 разных сортов.

В Киеве расцвели первые сакуры (фото: facebook.com/zelenbud)