Над Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлини

Київ у другій половині дня, 26 березня, накрило доволі сильним, але коротким, весняним дощем. Після чого над Лівим берегом простяглася велична подвійна веселка.

Дивіться нижче в матеріалі Styler гарнющі фото цього дива.

Веселка в Києві зачаровує

Атмосферне явище зафіксували над Троєщиною. На тлі багатоповерхівок-свічок виглядає це особливо видовищно.

Веселка була настільки великою, що її було добре видно з Правого берега столиці.

Що буде з погодою далі

Попри настання справжньої весни в столиці, розслаблятися поки не варто. Адже вже в середині наступного тижня в Київ прийде суттєве похолодання - з мокрим снігом і заморозками.

Скриншот: gismeteo.ua