ua ru
Нд, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Над Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлини

Новость на русском →
Київ, Неділя 26 березня 2023 18:51
Над Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлини Над Києвом з'явилася подвійна веселка (фото: Telegram/Реальный Киев)
Автор: Світлана Мащенко

Київ у другій половині дня, 26 березня, накрило доволі сильним, але коротким, весняним дощем. Після чого над Лівим берегом простяглася велична подвійна веселка.

Дивіться нижче в матеріалі Styler гарнющі фото цього дива.

Веселка в Києві зачаровує

Атмосферне явище зафіксували над Троєщиною. На тлі багатоповерхівок-свічок виглядає це особливо видовищно.

Над Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлиниНад Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлиниНад Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлиниНад Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлини

Веселка була настільки великою, що її було добре видно з Правого берега столиці.

Над Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлиниНад Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлиниНад Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлиниНад Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлини

Що буде з погодою далі

Попри настання справжньої весни в столиці, розслаблятися поки не варто. Адже вже в середині наступного тижня в Київ прийде суттєве похолодання - з мокрим снігом і заморозками.

Над Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлини

Скриншот: gismeteo.ua

Раніше ми писали, як Київ накрило сильним снігом, який тривав недовго, але перетворив столичні вулиці на березневу казку.

Також читайте, що один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Дощ