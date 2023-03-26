Над Києвом простяглася неймовірна подвійна веселка: мальовничі світлини
Київ у другій половині дня, 26 березня, накрило доволі сильним, але коротким, весняним дощем. Після чого над Лівим берегом простяглася велична подвійна веселка.
Дивіться нижче в матеріалі Styler гарнющі фото цього дива.
Веселка в Києві зачаровує
Атмосферне явище зафіксували над Троєщиною. На тлі багатоповерхівок-свічок виглядає це особливо видовищно.
Веселка була настільки великою, що її було добре видно з Правого берега столиці.
Що буде з погодою далі
Попри настання справжньої весни в столиці, розслаблятися поки не варто. Адже вже в середині наступного тижня в Київ прийде суттєве похолодання - з мокрим снігом і заморозками.
Скриншот: gismeteo.ua
Раніше ми писали, як Київ накрило сильним снігом, який тривав недовго, але перетворив столичні вулиці на березневу казку.
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