Пополнение груза 200: на Донбассе уничтожили еще одного боевика (фото)

На Донбассе уничтожили еще одного боевика "ДНР" Александра Лебедева с позывным "Кемел". Его украинская армия ликвидировала еще 2 июня 2018 года, но о его смерти стало известно только сейчас. Об этом написал боец ВСУ Александр Штефан Штирлиц в своем Telegram-канале.

Также украинский военный опубликовал скриншот комментариев на странице в соцсети у боевика, откуда и стало известно, что его убили на Донбассе.

Также появились фотографии Александра Лебедева.

Скриншот (Штирлиц/Telegram-канал)

Фото: Боевик Александр Лебедев "Кемел" (Штирлиц/Telegram-канал)

Отметим, что Лебедев родился в 1977 году в Стаханове. Судя по странице в соцсети, у него осталась жена и шестилетний сын.

Фото: Боевик Александр Лебедев "Кемел" (Штирлиц/Telegram-канал)

Как мы ранее сообщали, на Донбассе ликвидировали российского наемника и боевика группировки "ДНР". Про пополнение "груза 200" сообщили в соцсетях и также опубликовали фото террористов Никиты Дубинова и Олега Резникова.

Как сообщалось, ранее в сети рассказали о ликвидации на Донбассе российского наемника из "православной армии".