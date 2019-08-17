Поповнення вантажу 200: на Донбасі знищили ще одного бойовика (фото)

На Донбасі вбили ще одного бойовика "ДНР" Олександра Лебедєва з позивним "Кемел". Його українська армія ліквідувала ще 2 червня 2018 року, але про його смерть стало відомо тільки зараз. Про це написав боєць ВСУ Олександр Штефан Штірліц у своєму Telegram-каналі.

Також український військовий опублікував скріншот коментарів на сторінці в соцмережі в бойовика, звідки і стало відомо, що його вбили на Донбасі.

Також з'явилися фотографії Олександра Лебедєва.

Скріншот (Штірліц/Telegram-канал)

Фото: Бойовик Олександр Лебедєв "Кемел" (Штірліц/Telegram-канал)

Зазначимо, що Лебедєв народився в 1977 році в Стаханові. Судячи по сторінці в соцмережі, у нього залишилася дружина і шестирічний син.

Фото: Бойовик Олександр Лебедєв "Кемел" (Штірліц/Telegram-канал)

Як ми раніше повідомляли, на Донбасі ліквідували російського найманця і бойовика угруповання "ДНР". Про поповнення "вантажу 200" повідомили в соцмережах і також опублікували фото терористів Микити Дубинова і Олега Рєзнікова.

Як повідомлялося, раніше в мережі розповіли про ліквідацію на Донбасі російського найманця з "православної армії".