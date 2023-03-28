Чи варто купувати житло в новобудовах в Україні: відповідь експерта

Що відбувається на ринку нерухомості

За словами експерта, забудовники відновили роботу на будмайданчиках, і зараз близько 80% об'єктів перебувають на високих стадіях готовності.

Найвища активність фіксується в обласних центрах на заході країни та в Києві - 35% і 30% відповідно. В Одесі, Дніпрі та Харкові частка "активного будівництва" становить 12%, 10% і 7% відповідно.

Експерт пов'язує це із відновленням роботи вітчизняних виробників матеріалів.

"Розуміємо, що цей фактор позитивно впливає як на забезпечення будмайданчиків необхідними матеріалами, так і на цінову ситуацію: виробники, чудово усвідомлюючи наявні воєнні обставини, впроваджують досить гнучку, лояльну систему ціноутворення", - підкреслив він.

До речі, стосовно цін, то вони залишаються на стабільному рівні, зрісши лише на 1-1,3% в гривневому еквіваленті.

Чи варто купувати квартиру в Україні під час війни

Експерт розповідає, що з настанням весни та стабілізацією енергосистеми купівля нерухомості в Україні пожвавилася, однак не скрізь.

"Переважна більшість покупців (близько 70%) зацікавлена в придбанні квартир на завершальних стадіях будівництва у відносно безпечних західних регіонах України", - зазначив фахівець.

Проте попри це попит на житло становить лише 40% від рівня в лютому 2022 року. Це, зокрема, пов'язано зі скандальними ситуаціями на ринку нерухомості. Часто шахраї всупереч закону намагаються "розхитати" будівництво.

Фахівець стверджує, що більшість "активних" зловмисників - це переважно колишні депутати та посадовці всіх рівнів, які використовують наявний адміністративний ресурс чи службове становище.

"Такі "ділки" свідомо паплюжать факти та вдало маніпулюють громадською думкою з метою заробити на "вирішенні питання" будівництва. За інформацією учасників ринку, шахраї намагаються здерти з девелоперів від 40 000 до 100 000 доларів", - розповів фахівець.

З цією ж метою будівництво навіть повністю профінансованих забудов може бути зупинене на невизначений термін. Про це повідомляє ініціативна група ЖК "Київміськбуду".

"У соціальних мережах видаляють пости інвесторів, нахабно відповідають на запити щодо готовності об'єктів та термінів введення в експлуатацію, вивозять будівельні матеріали з будмайданчиків", - пишуть активісти.

Тому із первинним ринком нерухомості варто бути обачними та точно розуміти, куди саме вкладати гроші.