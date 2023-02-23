Житло в Ужгороді вдвічі дорожче за київське: як змінилися ціни на оренду квартир

Ринок довгострокової оренди житла в Україні досить швидко адаптувався до нових реалій в умовах повномасштабної російської війни, хоча внутрішня міграція, окупація та звільнення територій, а також ворожі удари по енергетичних об'єктах суттєво вплинули на специфіку сфери.

Як змінилася вартість оренди квартир у різних містах, та яка географія пошуків, пояснили експерти OLX Нерухомість у річній аналітиці.

Фахівці зазначають, що за останні 12 місяців найбільший асортимент квартир для оренди фіксувався у період із травня по липень. Весь рік по пропозиціях щодо оренди житла лідирував Київ.

Причому з-поміж інших великих міст вартість оренди знизилася саме у столиці.

Як змінювалася ціна на орендоване житло у великих містах

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві майже відновилась до рівня березня 2022 року. Тоді медіанна ціна становила 9865 гривень. У серпні вона знизилася до 8500 гривень, а вже у січні 2023 року становила 9300 гривень.

Київські "двушки" теж здають дешевше, ніж торік. У січні медіанна ціна склала 12875 гривень, тоді як у тому березні середній цінник був 14271 гривня.

Трикімнатні квартири у столиці подешевшали ще більше: у середньому до 18631 гривні за місяць у січні відповідно до 22484 гривень у березні.

А от у Дніпрі ціни, навпаки, зросли, свідчить аналіз ринку оренди. Так, медіанна вартість оренди "одинички" у березні 2022 року становила 6 313 гривень. У серпні ціна підскочила до 8438 гривень. Проте вже у січні дещо стабілізувалося до 7063 гривень на місяць.

2-кімнатні квартири подорожчали в середньому на 14%: із 8300 гривень у березні до 9469 гривень у січні 2023-го, а 3-кімнатні - на 13%: із 10063 гривень до 11375 гривень на місяць.

У Львові однокімнатні квартири у березні здавали в середньому за 10769 гривень на місяць, а станом на цей січень медіанна ціна склала 13693 гривні. Двокімнатні подорожчали з 15596 гривень до 17310 гривень. А трикімнатні навпаки - подешевшали: якщо у березні за них просили в середньому 18290 гривень, то у січні вартість знизилася до 17759 гривень.

Вартість оренди квартир в окремих містах у 2023 році

Як свідчать дані на ресурсі OLX, найдорожче українцям обходиться оренда житла в Ужгороді, де ціна оренди "одинички" у січні вказувалася майже вдвічі вищою, ніж у Києві (в середньому 16 230 гривень проти 8900 гривень відповідно). Розрив на дво- та трикімнатні квартири в цих містах не такий великий у пропорціях, але все одно суттєвий, становлячи приблизно 7 та 4 тисячі.

До трійки міст із найдорожчим орендованим житлом також увійшли Львів та Івано-Франківськ: у першому однокімнатні обійдуться в середньому 13 тисяч гривень, а у другому приблизно 104 500 гривень.

Нижче - таблиця вартості оренди житла в різних обласних центрах (дані за січень 2023 року):

Дані OLX Нерухомість

Пікові періоди попиту на ринку оренди житла

Українці найактивніше цікавилися житлом для оренди у березні, коли хвиля внутрішніх міграцій була найбільшою. Другим піковим періодом став серпень, коли люди почали повертатися у великі міста напередодні початку шкільного року та старт нового бізнес-сезону.

Найбільший асортимент квартир для оренди спостерігався з травня по липень 2022-го. Так, у травні на ресурсі було зафіксовано 162 722 опубліковані оголошення, у червні пропозиція досягла максимуму - 188 376 вільних квартир, а в липні становила 163 432 оголошення.

Найбільша кількість квартир протягом цих трьох місяців була у Києві (168 188 квартир), Одесі (72 368) та Дніпрі (35 509). А на початок 2023 року на місці Дніпра опинився Львів та замкнув трійку міст-лідерів за кількістю оголошень.