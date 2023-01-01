Банкрутство, борги та економжитло: що буде з ринком нерухомості у 2023 році

Ринок нерухомості в Україні у 2022 році пережив небачену кризу. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії він повністю зупинився. Доступ до держреєстру прав на нерухоме майно був закритий аж до травня. Ціни на вторинне житло різко впали усюди, крім західних регіонів та Закарпаття.

Чого чекати українцям у 2023 році від ринку нерухомості, розповіли експерти спеціально для Styler. Отже, чи зростуть ціни та яке житло матиме попит - читайте у матеріалі нижче.

Що буде з ринком нерухомості в наступному році

"Якщо війна триватиме весь 2023 рік ситуація на первинному ринку житла залишатиметься дуже важкою. Більш того, у зв'язку із погіршенням загальної економічної ситуації в Україні та продовженням блекауту велика кількість девелоперських компаній опиняться у процедурі банкрутства через те, що не зможуть виконати свої зобов'язання перед кредиторами", - пояснює адвокат Олександр Таламанчук.

Також за його словами, велика кількість інвесторів, що придбали житло за допомогою програм з розтермінування чи іпотеки, не зможуть погасити заборгованість за платежами.

"Позитивно на ринок нерухомості буде впливати прийнятний рівень інфляції, зниження собівартості будівництва внаслідок зниження собівартості будівельних матеріалів. А також збільшення доходів громадян, провадження програм кредитування на рівні 3%", - додає експерт.

Крім того, Таламанчук наголошує, що важливо далі системно працювати над удосконаленням законодавства. Зокрема, вдосконалити чи ветувати закон №5655, який встановлює нові норми закону про реформування сфери містобудівної діяльності.

"Водночас, сьогодні у суспільстві необхідно продовжувати публічне обговорення й аналіз містобудівної реформи, залучати якомога більше учасників, тримати на контролі перебіг реформи, відстежувати всі невідповідності та проблеми, які виникають у результаті її впровадження. Також відмічати позитивні моменти реформи", - розповідає адвокат.

За його словами, важливо повернути довіру інвесторів і нівелювати можливість на законодавчому рівні надавати виключно державні функції бізнесу, які зможе контролювати інший бізнес. Прозорі правила гри на ринку нерухомості стимулюватиме до швидкого запуску ринку нерухомості, що важливо для економіки України загалом.

"На сьогодні є єдина причина, від якої залежить прогноз ринку нерухомості в Україні наступного року. Це події, які відбуватимуться у країні, пов'язані з війною. Все залежить від активності бойових дій, від затишшя або перемир'я, і довгоочікуваного закінчення війни", - розповіла Ольга Щедріна, експертка з нерухомості.

За її прогнозами, ситуація на ринку нерухомості не зміниться щонайменше до весни, а може навіть і до літа.

"Як бачимо, сьогодні попит на нерухомість у Києві майже дорівнює нулю, тому що маємо постійні відключення світла, втрату зв’язку, інтернету. І в такі часи людям дійсно не до купівлі нерухомості", - додає експертка.

Ринок нерухомості з питань продажу та купівлі оживе та отримає рух у бік активного зростання, тільки після завершення активних військових дій, стверджує Щедріна.

"Можемо говорити про істотну зміну попиту на ринку нерухомості у бік заміської нерухомості економсегменту. Ця тенденція зберігатиметься в 2023 році і наступні роки теж", - говорить Ольга.

Також з весни 2023 року зростатиме попит на земельні ділянки, прогнозує експертка.

"Зараз як і раніше, є попит на купівлю нерухомості за цінами з великим дисконтом, бо ми всі розуміємо, що після закінчення війни ми отримаємо зростання цін на нерухомість. Насамперед це стосуватиметься нерухомості в нових будинках, які вже здані в експлуатацію і в яких можна робити ремонти відразу або ж у квартирах, де ремонти вже зроблені", - пояснює Щедріна.

За її словами, на вторинному ринку ціни також підуть нагору та повернутися до довоєнних.

"Інвестиції в нерухомість завжди були, є і залишаться вигідними. Головне, щоб закінчилися військові дії й не було загроз руйнування цієї нерухомості. Як завжди, в першу чергу, попит буде на одно- та двокімнатні квартири. У трикімнатних завжди менше потреба", - додає експертка.

Щедріна зауважує, що як тільки зможемо повернутися до стабільного мирного життя, попит на нерухомість зросте й прийдуть нові інвестиції. Тоді підвищаться ціни, як на продаж, так і на оренду.