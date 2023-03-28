Стоит ли покупать жилье в новостройках в Украине: ответ эксперта

Что происходит на рынке недвижимости

По словам эксперта, застройщики возобновили работу на стройплощадках, и сейчас около 80% объектов находятся на высоких стадиях готовности.

Самая высокая активность фиксируется в областных центрах на западе страны и в Киеве - 35% и 30% соответственно. В Одессе, Днепре и Харькове доля активного строительства составляет 12%, 10% и 7% соответственно.

Эксперт связывает это с возобновлением работы отечественных производителей материалов.

"Понимаем, что этот фактор оказывает положительное влияние как на обеспечение стройплощадок необходимыми материалами, так и на ценовую ситуацию: производители, прекрасно осознавая имеющиеся военные обстоятельства, внедряют достаточно гибкую, лояльную систему ценообразования", - подчеркнул он.

Кстати, что касается цен, то они остаются на стабильном уровне, поднявшись всего на 1-1,3% в гривневом эквиваленте.

Стоит ли покупать квартиру в Украине во время войны

Эксперт рассказывает, что с наступлением весны и стабилизацией энергосистемы покупка недвижимости в Украине оживилась, но не везде.

"Подавляющее большинство покупателей (около 70%) заинтересовано в приобретении квартир на завершающих стадиях строительства в относительно безопасных западных регионах Украины", - отметил специалист.

Однако, несмотря на это, спрос на жилье составляет лишь 40% от уровня в феврале 2022 года. Это, в частности, связано со скандальными ситуациями на рынке недвижимости. Часто мошенники вопреки закону пытаются "расшатать" строительство.

Специалист утверждает, что большинство "активных" злоумышленников - это преимущественно бывшие депутаты и должностные лица всех уровней, использующие существующий административный ресурс или служебное положение.

"Такие "дельцы" сознательно удачно манипулируют общественным мнением с целью заработать на "решении вопроса" строительства. По информации участников рынка, мошенники пытаются содрать с девелоперов от 40 000 до 100 000 долларов", - рассказал специалист.

С этой же целью строительство даже полностью профинансированных застроек может быть остановлено на неопределенный срок. Об этом сообщает инициативная группа ЖК "Київміськбуду".

"В социальных сетях удаляют посты инвесторов, нагло отвечают на запросы о готовности объектов и сроках ввода в эксплуатацию, вывозят строительные материалы со стройплощадок", - пишут активисты.

Поэтому с первичным рынком недвижимости следует быть осмотрительными и точно понимать, куда именно вкладывать деньги.