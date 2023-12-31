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"Попереду реально важкий рік": військовий та співак Ярмак звернувся до українців напередодні свята

Ярмак нагадав українців про дещо важливе (фото: instagram.com/yarmak_music)
Автор: Поліна Іваненко

Український співак Олександр Ярмак (YARMAK), який захищає нашу країну на фронті звернувся до фанів напередодні Нового року. Свята артист проведе не на "Буковелі", а на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram-сторінки військового.

Що написав Ярмак

Співак зробив "репост" допису своєї дружини та звернувся до українців. Він заявив, що на нас чекає важкий рік. А тому варто пам'ятати про головне - про підтримку.

"Сказав дружині, скажу і вам. Попереду реально складний рік, який ми зможемо пройти тільки підтримуючи один одного!" - зазначив артист.

При цьому Ярмак зазначив, що на Новий рік він, як і багато інших військових, не буде відпочивати. Замість курортів та розваг захисники України будуть боронити нас від російських окупантів.

"А ми відправляємось в "Буковель" Донбасу за "яскравими емоціями та адреналіном" - додав Ярмак

Співак та військовий звернувся до українців (скріншот)

Що писала його дружина

Обраниця співака розповіла, що вперше за 10 років життя з Ярмаком їхня родина не буде разом на Новий рік. При цьому вона зазначила, що виступає "за мобілізацію та справедливість".

"Щоб ті хлопці, які вже майже 2 роки воюють і майже не бувають вдома, змогли приїхати до родин хоча б на якесь свято чи просто на пару днів! Коли інші весело гуляють по ТЦ , кафе та стоять в заторах дорогою на Буковель", - написала дружина військового.

Допис дружини Ярмака (скріншот)

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що відома співачка засумнівалася у службі Козловського.

Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, що російська співачка приїхала з Москви на відпочинок до Карпат.

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