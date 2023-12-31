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"Впереди реально тяжелый год": военный и певец Ярмак обратился к украинцам накануне праздника

Ярмак напомнил украинцев о важном (фото: instagram.com/yarmak_music)
Автор: Полина Иваненко

Украинский певец Александр Ярмак (YARMAK), защищающий нашу страну на фронте, обратился к фанатам в канун Нового года. Праздник артист проведет не на "Буковеле", а на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories с Instagram-страницы военного.

Что написал Ярмак

Певец сделал "репост" поста своей жены и обратился к украинцам. Он заявил, что нас ждет тяжелый год. А потому очень стоит помнить о главном - о поддержке.

"Сказал жене, скажу и вам. Впереди реально сложный год, который мы сможем пройти только поддерживая друг друга!" - отметил артист.

При этом Ярмак отметил, что на Новый год он, как и многие другие военные, не будет отдыхать. Вместо курортов и развлечений защитники Украины будут защищать нас от российских окупантов.

"А мы отправляемся в "Буковель" Донбасса за "яркими эмоциями и адреналином" - добавил Ярмак

Певец и военный обратился к украинцам (скриншот)

Что писала его жена

Избранница певца рассказала, что впервые за 10 лет жизни с Ярмаком их семья не будет вместе на Новый год. При этом она отметила, что выступает "за мобилизацию и справедливость".

"Чтобы те ребята, которые уже почти 2 года воюют и почти не бывают дома, смогли приехать в семьи хотя бы на какой-нибудь праздник или просто на пару дней! Когда другие весело гуляют по ТЦ, кафе и стоят в пробках по дороге на Буковель", - написала жена военного.

Пост жены Ярмака (скриншот)

Напомним, ранее уже стало известно, что известная певица усомнилась в службе Козловского.

Кроме того, недавно мы уже рассказывали, что российская певица приехала из Москвы на отдых в Карпаты.

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