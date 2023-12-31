"Впереди реально тяжелый год": военный и певец Ярмак обратился к украинцам накануне праздника

Что написал Ярмак

Певец сделал "репост" поста своей жены и обратился к украинцам. Он заявил, что нас ждет тяжелый год. А потому очень стоит помнить о главном - о поддержке.

"Сказал жене, скажу и вам. Впереди реально сложный год, который мы сможем пройти только поддерживая друг друга!" - отметил артист.

При этом Ярмак отметил, что на Новый год он, как и многие другие военные, не будет отдыхать. Вместо курортов и развлечений защитники Украины будут защищать нас от российских окупантов.

"А мы отправляемся в "Буковель" Донбасса за "яркими эмоциями и адреналином" - добавил Ярмак

Певец и военный обратился к украинцам (скриншот)

Что писала его жена

Избранница певца рассказала, что впервые за 10 лет жизни с Ярмаком их семья не будет вместе на Новый год. При этом она отметила, что выступает "за мобилизацию и справедливость".

"Чтобы те ребята, которые уже почти 2 года воюют и почти не бывают дома, смогли приехать в семьи хотя бы на какой-нибудь праздник или просто на пару дней! Когда другие весело гуляют по ТЦ, кафе и стоят в пробках по дороге на Буковель", - написала жена военного.

Пост жены Ярмака (скриншот)