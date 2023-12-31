"Попереду реально важкий рік": військовий та співак Ярмак звернувся до українців напередодні свята

Український співак Олександр Ярмак (YARMAK), який захищає нашу країну на фронті звернувся до фанів напередодні Нового року. Свята артист проведе не на "Буковелі", а на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram-сторінки військового.

Що написав Ярмак

Співак зробив "репост" допису своєї дружини та звернувся до українців. Він заявив, що на нас чекає важкий рік. А тому варто пам'ятати про головне - про підтримку.

"Сказав дружині, скажу і вам. Попереду реально складний рік, який ми зможемо пройти тільки підтримуючи один одного!" - зазначив артист.

При цьому Ярмак зазначив, що на Новий рік він, як і багато інших військових, не буде відпочивати. Замість курортів та розваг захисники України будуть боронити нас від російських окупантів.

"А ми відправляємось в "Буковель" Донбасу за "яскравими емоціями та адреналіном" - додав Ярмак

Співак та військовий звернувся до українців (скріншот)

Що писала його дружина

Обраниця співака розповіла, що вперше за 10 років життя з Ярмаком їхня родина не буде разом на Новий рік. При цьому вона зазначила, що виступає "за мобілізацію та справедливість".

"Щоб ті хлопці, які вже майже 2 роки воюють і майже не бувають вдома, змогли приїхати до родин хоча б на якесь свято чи просто на пару днів! Коли інші весело гуляють по ТЦ , кафе та стоять в заторах дорогою на Буковель", - написала дружина військового.

Допис дружини Ярмака (скріншот)