"Впереди реально тяжелый год": военный и певец Ярмак обратился к украинцам накануне праздника
Украинский певец Александр Ярмак (YARMAK), защищающий нашу страну на фронте, обратился к фанатам в канун Нового года. Праздник артист проведет не на "Буковеле", а на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories с Instagram-страницы военного.
Что написал Ярмак
Певец сделал "репост" поста своей жены и обратился к украинцам. Он заявил, что нас ждет тяжелый год. А потому очень стоит помнить о главном - о поддержке.
"Сказал жене, скажу и вам. Впереди реально сложный год, который мы сможем пройти только поддерживая друг друга!" - отметил артист.
При этом Ярмак отметил, что на Новый год он, как и многие другие военные, не будет отдыхать. Вместо курортов и развлечений защитники Украины будут защищать нас от российских окупантов.
"А мы отправляемся в "Буковель" Донбасса за "яркими эмоциями и адреналином" - добавил Ярмак
Певец и военный обратился к украинцам (скриншот)
Что писала его жена
Избранница певца рассказала, что впервые за 10 лет жизни с Ярмаком их семья не будет вместе на Новый год. При этом она отметила, что выступает "за мобилизацию и справедливость".
"Чтобы те ребята, которые уже почти 2 года воюют и почти не бывают дома, смогли приехать в семьи хотя бы на какой-нибудь праздник или просто на пару дней! Когда другие весело гуляют по ТЦ, кафе и стоят в пробках по дороге на Буковель", - написала жена военного.
Пост жены Ярмака (скриншот)
Напомним, ранее уже стало известно, что известная певица усомнилась в службе Козловского.
Кроме того, недавно мы уже рассказывали, что российская певица приехала из Москвы на отдых в Карпаты.