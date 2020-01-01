ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крым с ребенком: какие документы нужно иметь при себе

STYLERЖизнь    01.01.2020 - 15:18
В Крым с ребенком: какие документы нужно иметь при себе
В Крым с ребенком (фото: Униан)

В Крым с ребенком стало попасть проще

Кабинет Министров упростил правила пересечения границы Крыма и Украины для детей возрастом 14-16 лет. Если несовершеннолетние учатся на полуострове, то они теперь могут свободно попасть в Крым.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на границе несовершеннолетним необходимо будет показать пограничникам паспорт Украины нового образца или украинский загранпаспорт. Кроме того, их также проверят, действительно ли они учатся в Крыму.

Данные об обучении на оккупированном полуострове будут внесены в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Стоит отметить, что ранее дети возрастом до 16 лет могли пересекать границу с Крымом в Херсонской области и только в сопровождении двух родителей. Или же мог быть один родитель, но тогда было необходимо предъявить нотариально заверенный документ, в котором говорилось, что второй родитель дает свое согласие на это.

При этом летом 2019 года правительство упростило поездки из Крыма для несовершеннолетних, но только при условии, что цель пересечения границы - получение паспорта Украины или загранпаспорта.

Напомним, что житель Крыма рассказал правду о "русском мире" на полуострове. Крымчанин отметил, что в Крыму после оккупации Россией стало жить намного тяжелее.

Ранее сообщалось о том, что появилось видео, как женщина целует "путинский" поезд в Крыму. После этого инцидента в сети разоблачили постановку пропагандистов на полуострове.

Журналиста Гайворонского депортировали из Крыма на материковую Украину Российские силовики сообщили о задержании украинцев в Крыму
Новости Украины Крым
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь