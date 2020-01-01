В Крым с ребенком: какие документы нужно иметь при себе

В Крым с ребенком (фото: Униан)

В Крым с ребенком стало попасть проще

Кабинет Министров упростил правила пересечения границы Крыма и Украины для детей возрастом 14-16 лет. Если несовершеннолетние учатся на полуострове, то они теперь могут свободно попасть в Крым.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на границе несовершеннолетним необходимо будет показать пограничникам паспорт Украины нового образца или украинский загранпаспорт. Кроме того, их также проверят, действительно ли они учатся в Крыму.

Данные об обучении на оккупированном полуострове будут внесены в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Стоит отметить, что ранее дети возрастом до 16 лет могли пересекать границу с Крымом в Херсонской области и только в сопровождении двух родителей. Или же мог быть один родитель, но тогда было необходимо предъявить нотариально заверенный документ, в котором говорилось, что второй родитель дает свое согласие на это.

При этом летом 2019 года правительство упростило поездки из Крыма для несовершеннолетних, но только при условии, что цель пересечения границы - получение паспорта Украины или загранпаспорта.

Напомним, что житель Крыма рассказал правду о "русском мире" на полуострове. Крымчанин отметил, что в Крыму после оккупации Россией стало жить намного тяжелее.

Ранее сообщалось о том, что появилось видео, как женщина целует "путинский" поезд в Крыму. После этого инцидента в сети разоблачили постановку пропагандистов на полуострове.