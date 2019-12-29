РосСМИ завели пассажиров поезда через Крымский мост в "чистилище"

Пассажиров поезда через Крымский мост занесли в базу "Миротворец" (Фото: коллаж РБК-Украина)

В российской прессе описали поездку в поезде в оккупированный Крым

По Крымскому мосту проехал поезд из российского Санкт-Петербурга в оккупированный украинский Севастополь, и пассажиры сразу же очутились в базе "Миротворца". Это произошло после публикации росСМИ репортажа о вояже экспресса "Таврия", который 25 декабря с нарушением закона попал на полуостров из РФ.

Журналист издания "Фонтанка" Венера Галеева провела в пути 43 часа 25 минут, после чего описала впечатления о путешествии, с указанием имен некоторых своих попутчиков.

После этого корреспондент получила в сети сообщение от администраторов базы "Миротворец" с текстом: "Вы свежая, попали в чистилище сегодня".

Таким образом данные журналистки вместе с другими пассажирами поезда были занесены на сайт волонтеров за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Отметим, что в своем репортаже Галеева описала все "прелести" поездки с битвой за фирменные подстаканники, которые якобы должны были подарить пассажирам, продажу проводником сувениров (ложечка и стакан из хрусталя) за 1950 рублей (около 745 гривен), назкала цену плацкарта "не намного дешевле, чем место в самолете" и рассказала про отдельного перевозчика "Гранд сервис экспресс", который занимается маршрутом.

Пассажиров поезда после поездки через Крымский мост занесли в базу "Миротворец" (Фото: скрин myrotvorets.center)

Добавим, что запуск поездов по Крымскому мосту грозит россиянам уголовным делом. В прокуратуре АРК после незаконного пресечения составом границы и попадания на территорию аннексированного украинского полуострова уже открыли производство.

К слову, не так давно российский ученый рассказал, что запуск железнодорожного сообщения станет началом "обратного отсчета", так как Крымский мост просто не выдержит дополнительный вес вагонов состава.