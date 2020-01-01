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У Крим з дитиною: які документи треба мати при собі

STYLERЖиття    01.01.2020 - 15:18
У Крим з дитиною: які документи треба мати при собі
У Крим з дитиною (фото: Уніан)

У Крим з дитиною стало простіше потрапити

Кабінет Міністрів спростив правила перетину кордону Криму і України для дітей віком 14-16 років. Якщо неповнолітні навчаються на півострові, то вони тепер можуть вільно потрапити в Крим.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на кордоні неповнолітнім необхідно буде показати прикордонникам паспорт України нового зразка або український закордонний паспорт. Крім того, їх також перевірять, чи справді вони вчаться в Криму.

Дані про навчання на окупованому півострові будуть внесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Варто зазначити, що раніше діти віком до 16 років могли перетинати кордон з Кримом в Херсонській області і лише в супроводі двох батьків. Або міг бути один батько, але тоді було необхідно пред'явити нотаріально завірений документ, в якому говорилося, що другий батько дає свою згоду на це.

При цьому влітку 2019 року уряд спростив поїздки з Криму для неповнолітніх, але тільки за умови, що мета перетину кордону - отримання паспорта України або закордонного паспорта.

Нагадаємо, що житель Криму розповів правду про "русский мир" на півострові. Кримчанин зазначив, що в Криму після окупації Росією стало жити набагато важче.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилося відео, як жінка цілує "путінський" поїзд в Криму. Після цього інциденту в мережі викрили постановку пропагандистів на півострові.

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