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Житель Крыма рассказал правду о "русском мире" на полуострове (видео)

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 12:43
Житель Крыма рассказал правду о "русском мире" на полуострове (видео)
В Крыму царит разруха после оккупации (Коллаж РБК-Украина)

В сети появился видео-рассказ молодого человека из Крыма про жизнь в оккупации

В Крыму после оккупации Россией стало жить намного тяжелее. На полуострове царит разруха и нищета. Об этом на видео рассказал житель Крыма, ролик у себя на страничке в соцсети опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Правда об оккупированном Крыме не из уст кремлевских пропагандистов. Все чаще молодежь начинает выкладывать в соцсети такие видео", – написал укрианский военный.

По словам парня из видео, в Крыму нереально найти хорошую и высокооплачиваемую работу. С мобильной связью на аннексированном полуострове тоже проблемы, нет выбора мобильных операторов.

"В Крыму найти работу особенно в не сезон очень тяжело. В сезон она есть, даже берут без опыта. Но в не сезон тебе здесь делать нечего. Поэтому если ты едешь в Крым в качестве заработка, ты не по адресу", – рассказал парень.

По словам крымчанина, у них очень высокие цены на продукты питания и это отражается на состоянии людей. Очень многие себе отказывают в необходимом. На это влияют санкции, которые как известно наложены на Россию.

"Санкции, постоянно санкции. Постоянно сталкиваюсь с этим, когда не могу зайти на некоторые сервисы Google, допустим. Постоянно блокируют, приходится пользоваться VPNами. Очень большой процент нищего населения в Крыму, нищих и инвалидов", – резюмировал парень.

Видео можно посмотреть здесь.

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