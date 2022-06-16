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Как понять, что организму не хватает железа: тревожные признаки

Признаки дефицита железа (freepik)
Автор: Марина Настевич

Железный характер и стальная воля к победе нужны нам при нехватке железа в организме. Железо - один важнейших микроэлементов в организме, который участвует в транспортировке кислорода по клеткам организма, именно благодаря оксиду железа наша кровь имеет красный оттенок.

При его дефиците возникает "железодефицитная анемия". Что это такое и какие у нее симптомы, рассказала в Instagram врач Юлия Алешина.

Железодефицитная анемия - это распространенное заболевание, которому подвержено более 2 миллиардов людей, то есть почти каждый 4 человек на планете.

Из-за нехватки железа уменьшаются концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови, а значит, организм не способен транспортировать достаточное количество кислорода к тканям и органам нашего тела.

Основными симптомами нехватки железа являются:

  • сильная усталость;
  • учащенное сердцебиение (при отсутствии патологий);
  • одышка при малых нагрузках;
  • головная боль, проблемы с памятью;
  • бледная и сухая кожа, ломкие волосы;
  • расслоение ногтей;
  • воспаление десен и слизистой рта;
  • изменение обоняния и вкуса, опухший язык и дискомфорт в полости рта, в некоторых случаях - трещины в уголках губ;
  • у женщин - нарушение менструального цикла;
  • синдром беспокойных ног - навязчивое желание двигать находящимися в состоянии покоя ногами (характерно для каждого четвертого);
  • желание погрызть необычные предметы (мел, клей, землю);
  • сонливость;
  • депрессия;
  • повышенная чувствительность к низким температурам;

При появлении этих симптомов следует сделать общий анализ крови и сравнить результаты с рекомендуемыми нормами. Существуют также методы экспресс-диагностики, где небольшое количество гемоглобина можно измерить менее чем за одну минуту, нанеся мазок крови из пальца на тест-полоску на устройстве, которое доступно в практике большинства семейных врачей.

Ранее врач назвала симптомы при месячных, которые нельзя игнорировать - они могут быть признаком болезни.

Добавим, что недавно ученые выяснили, как по пальцам рук и ног можно определить диабет.

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