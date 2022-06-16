Как понять, что организму не хватает железа: тревожные признаки

Железный характер и стальная воля к победе нужны нам при нехватке железа в организме. Железо - один важнейших микроэлементов в организме, который участвует в транспортировке кислорода по клеткам организма, именно благодаря оксиду железа наша кровь имеет красный оттенок.

При его дефиците возникает "железодефицитная анемия". Что это такое и какие у нее симптомы, рассказала в Instagram врач Юлия Алешина.

Железодефицитная анемия - это распространенное заболевание, которому подвержено более 2 миллиардов людей, то есть почти каждый 4 человек на планете.

Из-за нехватки железа уменьшаются концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови, а значит, организм не способен транспортировать достаточное количество кислорода к тканям и органам нашего тела.

Основными симптомами нехватки железа являются:

сильная усталость;

учащенное сердцебиение (при отсутствии патологий);

одышка при малых нагрузках;

головная боль, проблемы с памятью;

бледная и сухая кожа, ломкие волосы;

расслоение ногтей;

воспаление десен и слизистой рта;

изменение обоняния и вкуса, опухший язык и дискомфорт в полости рта, в некоторых случаях - трещины в уголках губ;

у женщин - нарушение менструального цикла;

синдром беспокойных ног - навязчивое желание двигать находящимися в состоянии покоя ногами (характерно для каждого четвертого);

желание погрызть необычные предметы (мел, клей, землю);

сонливость;

депрессия;

повышенная чувствительность к низким температурам;

При появлении этих симптомов следует сделать общий анализ крови и сравнить результаты с рекомендуемыми нормами. Существуют также методы экспресс-диагностики, где небольшое количество гемоглобина можно измерить менее чем за одну минуту, нанеся мазок крови из пальца на тест-полоску на устройстве, которое доступно в практике большинства семейных врачей.