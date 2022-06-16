Как понять, что организму не хватает железа: тревожные признаки

Железный характер и стальная воля к победе нужны нам при нехватке железа в организме. Железо - один важнейших микроэлементов в организме, который участвует в транспортировке кислорода по клеткам организма, именно благодаря оксиду железа наша кровь имеет красный оттенок.
При его дефиците возникает "железодефицитная анемия". Что это такое и какие у нее симптомы, рассказала в Instagram врач Юлия Алешина.
Железодефицитная анемия - это распространенное заболевание, которому подвержено более 2 миллиардов людей, то есть почти каждый 4 человек на планете.
Из-за нехватки железа уменьшаются концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови, а значит, организм не способен транспортировать достаточное количество кислорода к тканям и органам нашего тела.
При появлении этих симптомов следует сделать общий анализ крови и сравнить результаты с рекомендуемыми нормами. Существуют также методы экспресс-диагностики, где небольшое количество гемоглобина можно измерить менее чем за одну минуту, нанеся мазок крови из пальца на тест-полоску на устройстве, которое доступно в практике большинства семейных врачей.
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