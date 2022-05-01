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По пальцам рук и ног можно определить диабет: заявление ученых

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Воскресенье 01 мая 2022 17:36
По пальцам рук и ног можно определить диабет: заявление ученых Фото: Диабет можно определить по симптомам на руках и ногах (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Диабет 2 типа можно определить по некоторым признакам на руках и ногах. Врачи советуют часто проверять стопы и ладони, чтобы убедиться, все ли в порядке. Особенно если есть проблемы с сахаром в крови.

Об этом пишет Daily Express.

По словам медиков, избыток сахара в крови раздражает мелкие кровеносные сосуды, которые снабжают нервные клетки питательными веществами. В конце концов нервные клетки перестают получать питание.

Повреждение нервов, вызванное высоким уровнем сахара в крови, в медицине называют диабетической нейропатией. Из-за этого ощущения прикосновения, температуры и боли могут исчезнуть.

В некоторых случаях до полного отсутствия сенсорных ощущений может наблюдаться "покалывание и онемение" в конечностях, которые вскоре будут поражены.

Некоторые люди сообщали, что испытывали жгучую или стреляющую боль, которая, как правило, усиливалась ночью.

При отсутствии надлежащего лечения диабетическая нейропатия провоцирует появление язв кожи на стопах, которые, в свою очередь, могут привести к развитию гангрены.

Врачи говорят, что очень важно проверять ноги самостоятельно каждый день, и хотя бы раз в год проходить полный осмотр.

Ранее мы писали, что случится с вами, если часто есть морковь.

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