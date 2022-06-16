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Як зрозуміти, що організму не вистачає заліза: тривожні ознаки

Ознаки дефіциту заліза (freepik)
Автор: Марина Настевич

Залізний характер і сталева воля до перемоги потрібні нам при нестачі заліза в організмі. Залізо - один найважливіших мікроелементів в організмі, який бере участь в транспортуванні кисню по клітинам організму, саме завдяки оксиду заліза наша кров має червоний відтінок.

При його дефіциті виникає "залізодефіцитна анемія". Що це таке і які у неї симптоми, розповіла в Instagram лікар Юлія Альошина.

Залізодефіцитна анемія - це поширене захворювання, до якого схильні більше 2 мільярдів людей, тобто майже кожен 4 чоловік на планеті.

Через брак заліза зменшуються концентрації еритроцитів і гемоглобіну в крові, а значить, організм не здатний транспортувати достатню кількість кисню до тканин і органів нашого тіла.

Основними симптомами нестачі заліза є:

  • сильна втома;
  • прискорене серцебиття (при відсутності патологій);
  • задишка при малих навантаженнях;
  • головний біль, проблеми з пам'яттю;
  • бліда і суха шкіра, ламке волосся;
  • розшарування нігтів;
  • запалення ясен і слизової рота;
  • зміна нюху і смаку, опухлий язик і дискомфорт в порожнині рота, в деяких випадках - тріщини в куточках губ;
  • у жінок - порушення менструального циклу;
  • синдром неспокійних ніг - нав'язливе бажання рухати ногами, що знаходяться в стані спокою (характерно для кожного четвертого);
  • бажання погризти незвичайні предмети (крейда, клей, землю);
  • сонливість;
  • депресія;
  • підвищена чутливість до низьких температур;

При появі цих симптомів слід зробити загальний аналіз крові і порівняти результати з рекомендованими нормами. Існують також методи експрес-діагностики, де невелику кількість гемоглобіну можна виміряти менш ніж за одну хвилину, завдавши мазок крові з пальця на тест-смужку на пристрої, який є в практиці більшості сімейних лікарів.

Раніше лікар назвала симптоми при місячних, які не можна ігнорувати - вони можуть бути ознакою хвороби.

Додамо, що нещодавно вчені з'ясували, як по пальцях рук і ніг можна визначити діабет.

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