Як зрозуміти, що організму не вистачає заліза: тривожні ознаки

Залізний характер і сталева воля до перемоги потрібні нам при нестачі заліза в організмі. Залізо - один найважливіших мікроелементів в організмі, який бере участь в транспортуванні кисню по клітинам організму, саме завдяки оксиду заліза наша кров має червоний відтінок.
При його дефіциті виникає "залізодефіцитна анемія". Що це таке і які у неї симптоми, розповіла в Instagram лікар Юлія Альошина.
Залізодефіцитна анемія - це поширене захворювання, до якого схильні більше 2 мільярдів людей, тобто майже кожен 4 чоловік на планеті.
Через брак заліза зменшуються концентрації еритроцитів і гемоглобіну в крові, а значить, організм не здатний транспортувати достатню кількість кисню до тканин і органів нашого тіла.
При появі цих симптомів слід зробити загальний аналіз крові і порівняти результати з рекомендованими нормами. Існують також методи експрес-діагностики, де невелику кількість гемоглобіну можна виміряти менш ніж за одну хвилину, завдавши мазок крові з пальця на тест-смужку на пристрої, який є в практиці більшості сімейних лікарів.
Раніше лікар назвала симптоми при місячних, які не можна ігнорувати - вони можуть бути ознакою хвороби.
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