Как понять, что организму не хватает железа: тревожные признаки
Железный характер и стальная воля к победе нужны нам при нехватке железа в организме. Железо - один важнейших микроэлементов в организме, который участвует в транспортировке кислорода по клеткам организма, именно благодаря оксиду железа наша кровь имеет красный оттенок.
При его дефиците возникает "железодефицитная анемия". Что это такое и какие у нее симптомы, рассказала в Instagram врач Юлия Алешина.
Железодефицитная анемия - это распространенное заболевание, которому подвержено более 2 миллиардов людей, то есть почти каждый 4 человек на планете.
Из-за нехватки железа уменьшаются концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови, а значит, организм не способен транспортировать достаточное количество кислорода к тканям и органам нашего тела.
Основными симптомами нехватки железа являются:
- сильная усталость;
- учащенное сердцебиение (при отсутствии патологий);
- одышка при малых нагрузках;
- головная боль, проблемы с памятью;
- бледная и сухая кожа, ломкие волосы;
- расслоение ногтей;
- воспаление десен и слизистой рта;
- изменение обоняния и вкуса, опухший язык и дискомфорт в полости рта, в некоторых случаях - трещины в уголках губ;
- у женщин - нарушение менструального цикла;
- синдром беспокойных ног - навязчивое желание двигать находящимися в состоянии покоя ногами (характерно для каждого четвертого);
- желание погрызть необычные предметы (мел, клей, землю);
- сонливость;
- депрессия;
- повышенная чувствительность к низким температурам;
При появлении этих симптомов следует сделать общий анализ крови и сравнить результаты с рекомендуемыми нормами. Существуют также методы экспресс-диагностики, где небольшое количество гемоглобина можно измерить менее чем за одну минуту, нанеся мазок крови из пальца на тест-полоску на устройстве, которое доступно в практике большинства семейных врачей.
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