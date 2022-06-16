Як зрозуміти, що організму не вистачає заліза: тривожні ознаки

Залізний характер і сталева воля до перемоги потрібні нам при нестачі заліза в організмі. Залізо - один найважливіших мікроелементів в організмі, який бере участь в транспортуванні кисню по клітинам організму, саме завдяки оксиду заліза наша кров має червоний відтінок.

При його дефіциті виникає "залізодефіцитна анемія". Що це таке і які у неї симптоми, розповіла в Instagram лікар Юлія Альошина.

Залізодефіцитна анемія - це поширене захворювання, до якого схильні більше 2 мільярдів людей, тобто майже кожен 4 чоловік на планеті.

Через брак заліза зменшуються концентрації еритроцитів і гемоглобіну в крові, а значить, організм не здатний транспортувати достатню кількість кисню до тканин і органів нашого тіла.

Основними симптомами нестачі заліза є:

сильна втома;

прискорене серцебиття (при відсутності патологій);

задишка при малих навантаженнях;

головний біль, проблеми з пам'яттю;

бліда і суха шкіра, ламке волосся;

розшарування нігтів;

запалення ясен і слизової рота;

зміна нюху і смаку, опухлий язик і дискомфорт в порожнині рота, в деяких випадках - тріщини в куточках губ;

у жінок - порушення менструального циклу;

синдром неспокійних ніг - нав'язливе бажання рухати ногами, що знаходяться в стані спокою (характерно для кожного четвертого);

бажання погризти незвичайні предмети (крейда, клей, землю);

сонливість;

депресія;

підвищена чутливість до низьких температур;

При появі цих симптомів слід зробити загальний аналіз крові і порівняти результати з рекомендованими нормами. Існують також методи експрес-діагностики, де невелику кількість гемоглобіну можна виміряти менш ніж за одну хвилину, завдавши мазок крові з пальця на тест-смужку на пристрої, який є в практиці більшості сімейних лікарів.