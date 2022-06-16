ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як зрозуміти, що організму не вистачає заліза: тривожні ознаки

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 16:27
Як зрозуміти, що організму не вистачає заліза: тривожні ознаки Ознаки дефіциту заліза (freepik)
Автор: Марина Настевич

Залізний характер і сталева воля до перемоги потрібні нам при нестачі заліза в організмі. Залізо - один найважливіших мікроелементів в організмі, який бере участь в транспортуванні кисню по клітинам організму, саме завдяки оксиду заліза наша кров має червоний відтінок.

При його дефіциті виникає "залізодефіцитна анемія". Що це таке і які у неї симптоми, розповіла в Instagram лікар Юлія Альошина.

Залізодефіцитна анемія - це поширене захворювання, до якого схильні більше 2 мільярдів людей, тобто майже кожен 4 чоловік на планеті.

Через брак заліза зменшуються концентрації еритроцитів і гемоглобіну в крові, а значить, організм не здатний транспортувати достатню кількість кисню до тканин і органів нашого тіла.

Основними симптомами нестачі заліза є:

  • сильна втома;
  • прискорене серцебиття (при відсутності патологій);
  • задишка при малих навантаженнях;
  • головний біль, проблеми з пам'яттю;
  • бліда і суха шкіра, ламке волосся;
  • розшарування нігтів;
  • запалення ясен і слизової рота;
  • зміна нюху і смаку, опухлий язик і дискомфорт в порожнині рота, в деяких випадках - тріщини в куточках губ;
  • у жінок - порушення менструального циклу;
  • синдром неспокійних ніг - нав'язливе бажання рухати ногами, що знаходяться в стані спокою (характерно для кожного четвертого);
  • бажання погризти незвичайні предмети (крейда, клей, землю);
  • сонливість;
  • депресія;
  • підвищена чутливість до низьких температур;

При появі цих симптомів слід зробити загальний аналіз крові і порівняти результати з рекомендованими нормами. Існують також методи експрес-діагностики, де невелику кількість гемоглобіну можна виміряти менш ніж за одну хвилину, завдавши мазок крові з пальця на тест-смужку на пристрої, який є в практиці більшості сімейних лікарів.

Раніше лікар назвала симптоми при місячних, які не можна ігнорувати - вони можуть бути ознакою хвороби.

Додамо, що нещодавно вчені з'ясували, як по пальцях рук і ніг можна визначити діабет.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье Поради лікаря
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими