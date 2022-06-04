Как понять, что муж или жена изменяет: 10 настораживающих признаков

1. Улучшенный внешний вид.

Если ваша вторая половинка внезапно начинает заниматься спортом и питаться более здоровой пищей, это может быть признаком того, что она пытается казаться более привлекательной для кого-то (возможно, для вас, но, возможно, и для любовного партнера). То же самое касается новой стрижки и нового нижнего белья - особенно если ваша вторая половинка выглядит так же рядом с вами, но значительно лучше на работе или определенных общественных мероприятиях.

2. Скрытное использование телефона или компьютера.

Изменщики, как правило, используют свои телефоны и компьютеры чаще, чем раньше, и охраняют их так, как будто от этого зависит их жизнь. Если телефон и ноутбук вашего партнера никогда раньше не требовали пароль, а теперь требуют, это нехороший знак. Если ваш партнер внезапно начинает ежедневно удалять тексты и очищать историю браузера, это плохой знак.

Если ваш партнер никогда не отказывается от своего телефона, даже беря его в ванную, когда принимает душ, это нехороший знак. Если вы просите проверить телефон вашего партнера, а он говорит "нет", это тоже проблема. Честно говоря, что там может быть - кроме информации о вашем неожиданном дне рождения - что они хотели бы сохранить в секрете?

3. Периоды, когда ваша вторая половинка недоступна.

Если ваш партнер изменяет вам, он с меньшей вероятностью ответит на ваши звонки и сообщения. Вы можете услышать законно звучащие оправдания, как будто он был на встрече, за рулем, в "мертвой зоне" и не знал, что вы пытаетесь связаться с ним. Если ваш партнер недоступен во время работы допоздна или в командировке, это плохой знак.

4. Значительно меньше или больше разнообразного секса в ваших отношениях.

Как снижение, так и повышение уровня сексуальной активности в ваших отношениях может быть признаком неверности. Секса становится меньше, потому что ваш партнер сосредоточен на ком-то другом; больше секса случается, потому что они пытаются скрыть это. Еще одним возможным признаком измены является то, что секс между вами и вашим партнером кажется менее эмоциональным. Еще одним возможным признаком является то, что ваш партнер внедряет в вашу сексуальную жизнь новые техники и занятия.

5. Ваш партнер настроен враждебно по отношению к вам и вашим отношениям.

Изменщики склонны рационализировать свое поведение (в своем уме). Один из способов сделать это - переложить вину на вас. Они говорят себе, что ты выглядишь не так, как когда они женились на тебе, или что ты недостаточно предприимчива в спальне, или что ты не ценишь все замечательные вещи, которые они для тебя делают, поэтому они заслуживают того, чтобы искать развлечений в другом месте.

Часто их внутренние оправдания измены просачиваются наружу, и они осуждающе относятся к вам и вашим отношениям. Если вдруг вам покажется, что все, что вы делаете, не так, или что вещи, которые раньше не беспокоили вашего партнера, вдруг начинают это делать, или как будто вас отталкивают, это может быть явным признаком измены.

6. Изменившийся график.

Когда ваша вторая половинка, которая никогда не работала допоздна, внезапно должна работать допоздна, и это начинает происходить все чаще и чаще, возможно, она лжет. Если ваш супруг никогда не уезжал в командировку и внезапно обнаружил, что ему нужно поехать по работе, это может быть признаком того, что он уезжает на выходные с любовницей/ком. Спущенные шины, разряженные аккумуляторы, пробки, дополнительное время в тренажерном зале и подобные оправдания опозданий или полного отсутствия также могут сигнализировать о неверности.

7. Друзья ведут себя скованно рядом с вами.

В случае неверности вы, преданный партнер, почти всегда последний, кто узнает об этом. Друзья изменщика часто знают об измене с самого начала, а ваши собственные друзья, скорее всего, узнают об этом задолго до вас. Это знание обычно заставляет этих людей чувствовать себя некомфортно рядом с вами. Его друзья могут пытаться избегать вас или быть слишком добрыми к вам. Ваши собственные друзья могут стараться избегать разговоров о ваших отношениях, и они могут компенсировать это чрезмерной любезностью.

8. Необъяснимые расходы.

Если на кредитных картах вашего партнера происходят странные платежи или на ваших банковских счетах или счетах вашего партнера, пенсионных счетах, инвестиционных счетах и ​​т. д. внезапно становится меньше денег, это возможный признак неверности. Если вы спросите своего партнера об этих расходах, и его ответы кажутся неверными, вполне вероятно, что они не соответствуют действительности. Неверность стоит денег: подарков, поездок, вина и ужинов, гостиничных номеров и т. д.

9. Эмоциональная близость пропала.

Через несколько лет никакие отношения не будут такими интенсивными, как в первые несколько месяцев. Тем не менее, мы склонны надежно привязываться со временем, учась доверять друг другу наши секреты, наши желания и другие важные аспекты нашей жизни. Этот процесс известен как построение эмоциональной близости. Так что если ваш партнер внезапно кажется менее эмоционально уязвимым и близким с вами и, кажется, не хочет, чтобы вы были эмоционально уязвимыми и близкими с ним, это явный признак того, что его внимание сместилось - скорее всего, на любовника или любовницу.

10. Когда вы спрашиваете об измене, ваш партнер уклоняется и избегает ответа.

Если ваш супруг изменяет вам, самое последнее, что он хочет делать, - это говорить об этом с вами. Поэтому, когда вы вводите эту тему в разговор, они могут попытаться уклониться и избежать его. Короче говоря, ваш партнер сделает все возможное, чтобы направить вас на другую тему, или переложит на вас вину за то, что вы думаете и чувствуете.