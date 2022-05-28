Четыре признака того, что мужчина хочет длительных и серьезных отношений

Лучше, конечно же, спросить об этом мужчину напрямую. Но в начале отношений не все мужчины готовы прямо отвечать на подобные вопросы. Да и женщина не всегда может набраться смелости для такого разговора.

Прошло несколько свиданий и все идет очень гладко. И тогда женщина начинает задаваться вопросом, влюблен ли в нее мужчина и что за отношения между вами.

Психологи рекомендуют обратить внимание на четыре важных признака, которые подскажут, что отношения серьезные и мужчина хочет остаться с вами надолго. Об этом пишет Cluber.

Он всегда где-то рядом с вами

Первый и самый очевидный признак - если мужчина по-настоящему заинтересован, он будет стараться находиться поближе к вам. Если он не рядом физически, то будет давать о себе знать другими способами.

Если в самом начале отношений вы часто задумываетесь, что партнера давно не было видно или он не находит время на звонок, сообщение, смайлик - то скорее всего это означает, что он скоро навсегда исчезнет из поля зрения.

Если мужчина хочет долгих и серьезных отношений, то он будет стараться делать все, чтобы вы не забывали о нем.

Он все сам планирует

Мужчина, который настроен на серьезные отношения, будет стремиться к тому, чтобы ваше сознание было захвачено им одним. Поэтому все ваши встречи постарается распланировать на будущее. Он сам предлагает, чем вы займетесь на выходных. И в конце свидания уже начнет строить планы на следующую встречу с вами.

Если в конце свидания он скажет что-то вроде: "Я напишу" или "Созвонимся", или же "Может быть, еще как-нибудь встретимся", то это некрасивый намек на то, что вы не представляете для него ценности. Или же вообще - вы запасной вариант.

Для мужчины, который хочет серьезных и длительных отношений, вы всегда будете приоритетом.

Развитие отношений

Если у мужчины на вас большие планы, то он будет стараться проводить с вами как можно больше времени. Это не значит, что он все бросит и будет с вами постоянно физически. Но он постарается уделить вам все свободное время и внимание.

И прямо попросит, что вы подарили ему свое внимание и время. И благодаря таким шагам отношения будут развиваться. Он будет рассказывать о сокровенных моментах своей жизни, о любимой музыке, о работе, о важных личных подробностях. Ему захочется, чтобы вы во всех смыслах стали частью его жизни.

Чувство покоя

Нормально и естественно, если вы рядом со своим человеком почувствуете ощущение покоя и удовлетворенности. Вы будете чувствовать себя расслабленно в его присутствии, поэтому отношения будут развиваться органично.

Как показывают исследования, самые счастливые супружеские пары получились у тех, где "клеем" в отношениях стали комфорт и легкость в компании друг друга.

Если отношения с партнером больше напоминают борьбу, то возможно вам пора двигаться дальше. Если же вы рядом с этим мужчиной успокаиваетесь и настроение поднимается - вам явно по пути.