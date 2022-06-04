Як зрозуміти, що чоловік або дружина зраджує: 10 ознак, що насторожують

1. Покращений зовнішній вигляд.

Якщо ваша друга половинка раптово починає займатися спортом і харчуватися більш здоровою їжею, це може бути ознакою того, що вона намагається здаватися більш привабливою для когось (можливо, для вас, але, можливо, і для любовного партнера). Те ж саме стосується нової стрижки і нової нижньої білизни - особливо якщо ваша друга половинка виглядає так само поруч з вами, але значно краще на роботі або певних громадських заходах.

2. Потайне використання телефону або комп'ютера.

Зрадники, як правило, використовують свої телефони і комп'ютери частіше, ніж раніше, і охороняють їх так, як ніби від цього залежить їхнє життя. Якщо телефон і ноутбук вашого партнера ніколи раніше не вимагали пароль, а тепер вимагають, це нехороший знак. Якщо ваш партнер раптово починає щодня видаляти тексти і очищати історію браузера, це поганий знак.

Якщо ваш партнер ніколи не відмовляється від свого телефону, навіть беручи його в ванну, коли приймає душ, це нехороший знак. Якщо ви просите перевірити телефон вашого партнера, а він говорить "Ні", це теж проблема. Чесно кажучи, що там може бути - крім інформації про ваш несподіваний день народження - що вони хотіли б зберегти в секреті?

3. Періоди, коли ваша друга половинка недоступна.

Якщо ваш партнер зраджує вам, він менш імовірно відповість на ваші дзвінки та повідомлення. Ви можете почути виправдання, що законно звучать, як ніби він був на зустрічі, за кермом, в "мертвій зоні" і не знав, що ви намагаєтеся зв'язатися з ним. Якщо ваш партнер недоступний під час роботи допізна або у відрядженні, це поганий знак.

4. Значно менше або більше різноманітного сексу у ваших стосунках.

Як зниження, так і підвищення рівня сексуальної активності у ваших стосунках може бути ознакою невірності. Сексу стає менше, тому що ваш партнер зосереджений на комусь іншому; більше сексу трапляється, тому що вони намагаються приховати це. Ще однією можливою ознакою зради є те, що секс між вами і вашим партнером здається менш емоційним. Іншою можливою ознакою є те, що ваш партнер впроваджує в ваше сексуальне життя нові техніки і заняття.

5. Ваш партнер налаштований вороже по відношенню до вас і ваших відносин.

Зрадники схильні раціоналізувати свою поведінку (у своєму розумі). Один із способів зробити це - перекласти провину на вас. Вони кажуть собі, що ти виглядаєш не так, як коли вони одружилися на тобі, або що ти недостатньо заповзятлива в спальні, або що ти не цінуєш всі чудові речі, які вони для тебе роблять, тому вони заслуговують того, щоб шукати розваг в іншому місці.

Часто їх внутрішні виправдання зради просочуються назовні, і вони осудливо ставляться до вас і ваших відносин. Якщо раптом вам здасться, що все, що ви робите, не так, або що речі, які раніше не турбували вашого партнера, раптом починають це робити, або як ніби вас відштовхують, це може бути явною ознакою зради.

6. Змінений графік.

Коли ваша друга половинка, яка ніколи не працювала допізна, раптово повинна працювати допізна, і це починає відбуватися все частіше і частіше, можливо, вона бреше. Якщо ваш чоловік ніколи не виїжджав у відрядження і раптово виявив, що йому потрібно поїхати по роботі, це може бути ознакою того, що він їде на вихідні з коханкою. Спущені шини, розряджені акумулятори, пробки, додатковий час в тренажерному залі і подібні виправдання запізнень або повної відсутності також можуть сигналізувати про невірність.

7. Друзі поводяться скуто поруч з вами.

У разі невірності ви, відданий партнер, майже завжди останній, хто дізнається про це. Друзі зрадника часто знають про зраду з самого початку, а ваші власні друзі, швидше за все, дізнаються про це задовго до вас. Це знання зазвичай змушує цих людей відчувати себе некомфортно поруч з вами. Його друзі можуть намагатися уникати вас або бути занадто добрими до вас. Ваші власні друзі можуть намагатися уникати розмов про ваші стосунки, і вони можуть компенсувати це надмірною люб'язністю.

8. Незрозумілі витрати.

Якщо на кредитних картах вашого партнера відбуваються дивні платежі або на ваших банківських рахунках або рахунках вашого партнера, пенсійних рахунках, інвестиційних рахунках і т.д. раптово стає менше грошей, це можлива ознака невірності. Якщо ви запитаєте свого партнера про ці витрати, і його відповіді здаються невірними, цілком ймовірно, що вони не відповідають дійсності. Невірність коштує грошей: подарунків, поїздок, вина і вечерь, готельних номерів і т. д.

9. Емоційна близькість пропала.

Через кілька років ніякі відносини не будуть такими інтенсивними, як в перші кілька місяців. Тим не менш, ми схильні надійно прив'язуватися з часом, навчаючись довіряти один одному наші секрети, наші бажання та інші важливі аспекти нашого життя. Цей процес відомий як побудова емоційної близькості. Так що якщо ваш партнер раптово здається менш емоційно вразливим і близьким з вами і, здається, не хоче, щоб ви були емоційно вразливими і близькими з ним, це явна ознака того, що його увага змістилося - швидше за все, на коханця або коханку.

10. Коли ви запитуєте про зраду, ваш партнер ухиляється і уникає відповіді.

Якщо ваш партнер зраджує вам, останнє, що він хоче робити, - це говорити про це з вами. Тому, коли ви вводите цю тему в розмову, вони можуть спробувати ухилитися і уникнути її. Коротше кажучи, ваш партнер зробить все можливе, щоб направити вас на іншу тему, або перекладе на вас провину за те, що ви думаєте і відчуваєте.