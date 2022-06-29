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В Японском море сгорело российское судно с 570 авто на борту: японцы тушить отказались

Коллаж РБК-Украина: в Японском море горело судно с 570 авто на борту
Автор: Владимир Костырин

На российском грузовом судне "Ангара" водоизмещением 6330 тонн, которое перевозило 570 автомобилей во Владивосток из японского порта Фусики-Тояма, произошел пожар у побережья Вадзимы в префектуре Исикава. В результате все машины на ролкере в акватории Японского моря сгорели, а экипаж удалось спасти.

Об этом передает японская газета Hokkoku.

Весь груз был застрахован. Никто из 25 членов экипажа не пострадал. Само судно зарегистрировано в Сьерра-Леоне.

"По данным 9-й региональной береговой охраны, "Ангара" вспыхнула около 14:32 25 (июня), примерно в 28 км от Вадзимы, и сгорели грузовые палубы и жилые помещения", - говорится в сообщении.

По данным японской стороны, источником пожара стал один из подержанных авто, что перевозили в РФ.

Как заявляет после инцидента российская компания-перевозчик Japan Auto Lines, когда вспыхнул огонь на судне, японцы отказались помогать тушить пожар, поэтому с рейса пришлось снимать второй ролкер "Ольхон".

После ЧП также было решено примерно на две недели приостановить прием груза на все стоянки компании в Японии, а также все отправки с японской стороны.

Пожар на корабле "Ангара", который перевозил авто из Японии в Россию (фото предоставлено береговой охраной Японии / hokkoku.co.jp)

Ранее сообщалось, что Япония собирается увеличивать оборонный бюджет - в Токио считают, что ситуация, подобная к российскому вторжению в Украину, может повториться и в Восточной Азии.

Добавим также, недавно стало известно, сколько японских компаний ушло с российского рынка после полномасштабного нападения РФ на Украину.

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Российская ФедерацияЯпонияПожарАвтомобильный рынок