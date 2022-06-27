Меньше десятка. Стало известно, сколько японских компаний ушло с российского рынка

Менее 3 процентов японских компаний, работающих в России, решили покинуть рынок после ее вторжения в Украину, что является самым низким показателем среди стран "Большой семерки".

Значительное число японских компаний с осторожностью относились к выходу из России, при этом многие приостановили свою деятельность в надежде возобновить бизнес в обозримом будущем. Только четыре из 168 японских компаний, работающих в России, к 19 июня решили прекратить свою деятельность в стране.

Комментируя низкую долю ухода японских компаний с рынка РФ, представитель Teikoku Databank отметил, что главное отличие между американскими и японскими компаниями заключалось в том, что японские фирмы заранее не сформулировали подробных планов ухода. По данным Teikoku Databank, на сегодня 74 японских компании решили прекратить, или приостановить деятельность в России.