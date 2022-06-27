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Меньше десятка. Стало известно, сколько японских компаний ушло с российского рынка

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Токио, Понедельник 27 июня 2022 04:46
Меньше десятка. Стало известно, сколько японских компаний ушло с российского рынка Фото: сколько японских компаний ушло с российского рынка (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Менее 3 процентов японских компаний, работающих в России, решили покинуть рынок после ее вторжения в Украину, что является самым низким показателем среди стран "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Значительное число японских компаний с осторожностью относились к выходу из России, при этом многие приостановили свою деятельность в надежде возобновить бизнес в обозримом будущем. Только четыре из 168 японских компаний, работающих в России, к 19 июня решили прекратить свою деятельность в стране.

Комментируя низкую долю ухода японских компаний с рынка РФ, представитель Teikoku Databank отметил, что главное отличие между американскими и японскими компаниями заключалось в том, что японские фирмы заранее не сформулировали подробных планов ухода. По данным Teikoku Databank, на сегодня 74 японских компании решили прекратить, или приостановить деятельность в России.

Ранее сообщалось, что Япония анонсировала новый пакет санкций против России. Токио заморозит активы 70 физических и юридических лиц, экспортные ограничения будут введены против 90 организаций.

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