В Японии решили подготовиться к "украинскому сценарию": что предпримут

Япония собирается увеличивать оборонный бюджет. В стране восходящего Солнца считают, что ситуация, подобная к российскому вторжению в Украину может повториться и в Восточной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на азиатском саммите по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре министр обороны Японии Киши Нобуо, пишет NHK .

Он охарактеризовал военную агрессию России как насильственный акт, создающий угрозу ядерного оружия и пытающийся в одностороннем порядке изменить статус-кво, используя огромную военную мощь.

По его словам, что вторжение России напомнило ему об "устрашающем факте" существования страны, которая прибегает к таким насильственным действиям.

Киши указал на разделяемую международным сообществом озабоченность по поводу потенциальной опасности чего-то подобного вторжению в Украину, происходящего в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава Минобороны заверил, что Япония стоит на передовой, чтобы защитить международный порядок, основанный на правилах.

Киши сказал, что он будет добиваться пересмотра стратегии национальной безопасности, чтобы предпринять решительные шаги для усиления обороны своей страны. Он сказал, что это часть усилий Японии по самопомощи, направленных на то, чтобы закрепить свой путь пацифистской нации.