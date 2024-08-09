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Олександр Пономарьов породичався з Марією Яремчук: що відомо

Олександр Пономарьов і Марія Яремчук (фото: facebook.com/mariyayaremchukofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Народний артист України Олександр Пономарьов вперше прокоментував чутки про те, що співачка Марія Яремчук народила від нього дитину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця ЖВЛ.

Деталі

Після того, як cтало відомо, що Марія вперше стала мамою, у мережі почали з’являтися чутки, що батьком її дитини є Пономарьов.

Зі слів Олександра, йому навіть незручно реагувати на ці необгрунтовані плітки.

"Цікаво, що батьком став, а п'ять років Марічку не бачив. А стільки почув про себе нового! Я навіть не знаю, як на це реагувати, мені незручно. Навіть перед новим чоловіком Марічки. Вона дуже гарна дівчина. Я знаю, як вона пише, читав її вірші, ці вірші дуже глибокі, це не проста поезія. Для мене це рівень Ліни Костенко", - поділився співак.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Також він зізнався, ким насправді доводиться Марії. 

З'ясувалося, що артист дійсно став батьком дитини артистки, щоправда, лише хрещеним.

"Більше скажу, Марічка запросила мене стати хрещеним. І я став хрещеним її дитини", - заявив артист.

 

Зауважимо, що інформація про вагітнісь спадкоємиці творчої династії Назарія Яремчука з'явилася ще у травні. У червні з'явилися чутки про народження первістка, однак Марія Яремчук ніяк не коментувала ці події.

Вже у липні співачка підтвердила, що стала мамою і звинуватила працівників лікарні, в якій вона народжувала, в розсекречені особистих даних.

Тоді ж Марія вперше спростувала чутки, що батьком її дитини є співак Олександр Пономарьов.

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