RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Александр Пономарев породнился с Марией Яремчук: что известно

Александр Пономарев и Мария Яремчук (фото: facebook.com/mariyayaremchukofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Народный артист Украины Александр Пономарев впервые прокомментировал слухи, что певица Мария Яремчук родила от него ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя ЖВЛ.

Подробности

После того, как стало известно, что Мария впервые стала мамой, в сети начали появляться слухи, что отцом ее ребенка является Пономарев.

По словам Александра, ему даже неловко реагировать на эти необоснованные сплетни.

"Интересно, что отцом стал, а пять лет Маричку не видел. А столько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как на это реагировать, мне неудобно. Даже перед новым мужем Марички. Она очень красивая девушка. Я знаю, как она пишет, читал ее стихи, эти стихи очень глубокие, это не простая поэзия. Для меня это уровень Лины Костенко", - поделился певец.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Также он признался, кем на самом деле приходится Марии.

Выяснилось, что артист действительно стал отцом ребенка артистки, правда, лишь крестным.

"Больше скажу, Маричка пригласила меня стать крестным. И я стал крестным ее ребенка", - заявил артист.

 

Заметим, что информация о беременности наследницы творческой династии Назария Яремчука появилась еще в мае. В июне появились слухи о рождении первенца, однако Мария Яремчук никак не комментировала эти события.

Уже в июле певица подтвердила, что стала мамой и обвинила работников больницы, в которой она рожала, в рассекречивании личных данных.

Тогда же Мария впервые опровергла слухи, что отцом ее ребенка является певец Александр Пономарев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ПономаревМарія ЯремчукЗвезды шоу-бизнеса