Александр Пономарев породнился с Марией Яремчук: что известно

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После того, как стало известно, что Мария впервые стала мамой, в сети начали появляться слухи, что отцом ее ребенка является Пономарев.

По словам Александра, ему даже неловко реагировать на эти необоснованные сплетни.

"Интересно, что отцом стал, а пять лет Маричку не видел. А столько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как на это реагировать, мне неудобно. Даже перед новым мужем Марички. Она очень красивая девушка. Я знаю, как она пишет, читал ее стихи, эти стихи очень глубокие, это не простая поэзия. Для меня это уровень Лины Костенко", - поделился певец.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Также он признался, кем на самом деле приходится Марии.

Выяснилось, что артист действительно стал отцом ребенка артистки, правда, лишь крестным.

"Больше скажу, Маричка пригласила меня стать крестным. И я стал крестным ее ребенка", - заявил артист.

Заметим, что информация о беременности наследницы творческой династии Назария Яремчука появилась еще в мае. В июне появились слухи о рождении первенца, однако Мария Яремчук никак не комментировала эти события.

Уже в июле певица подтвердила, что стала мамой и обвинила работников больницы, в которой она рожала, в рассекречивании личных данных.

Тогда же Мария впервые опровергла слухи, что отцом ее ребенка является певец Александр Пономарев.