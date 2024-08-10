Пономарьов показав рідкісне фото з 17-річним сином у день свого народження

Пономарьов показав сина Сашка

На опублікованому фото родина позувала із домашніми улюбленцями, а позаду них можна розгледіти святковий декор. У підписі до світлини зірка зізнався, що 17-тирічний Сашко завітав до нього на честь свята. Однак напередодні співак підкреслював, що не збирається влаштовувати пишне святкування з цього приводу, оскільки це не на часі.

"Народився о 16-00, стрибнув у воду за традицією! Син приїхав привітати! Улюблена живність поруч! Слава Богу!" - зазначив Пономарьов у публікації.

Пономарьов з сином Сашком (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники засипали музиканта компліментами та привітаннями. Ось деякі з них:

"Щирі вітання, Олександре! Щасливої долі та многая літа! Син - красень, як і Ви"

"Щирі вітання! Многих і благих літ! Ото вже українські красені! Будьте щасливі!"

"З днем народження, Олександре! Нехай все задумане здійсниться й Перемоги усім нам!"

"Творчої наснаги, щоб Ви нас радували своїми піснями. Міцного здоров’я всій родині"

"З Днем Народження, Олександре! Здоров’я та багато натхнення, нехай воно приходить до Вас якомога частіше, а ми будемо отримувати його від Вас у виді неймовірних пісень золотим голосом".

Що відомо про особисте життя Олександра Пономарьова

Артист виховує трьох дітей. Сина Олександра йому народила Вікторія Мартинюк, з якою він одружився у 2006 році.

Сина Пономарьову народила друга дружина Вікторія Мактинюк (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Перша дружиною відомого українця була продюсерка Олена Мозгова, і у пари народилася донька Євгенія.

Також Олександр удочерив доньку Мозгової від попередніх стосунків Зою. Нещодавно вона зробила камінг-аут.

З Мартинюк знаменитість розлучився у 2012 році.

Наразі він не афішує подробиці свого особистого життя.