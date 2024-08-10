Пономарьов показав рідкісне фото з 17-річним сином у день свого народження

Олександр Пономарьов, який нещодавно розповів про стосунки з Марією Яремчук, відзначив свій черговий день народження. У п'ятницю, 9 серпня, йому виповнився 51 рік, і з цієї нагоди артист замилував мережу спільним кадром із сином.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавця розповідає про це детальніше.
На опублікованому фото родина позувала із домашніми улюбленцями, а позаду них можна розгледіти святковий декор. У підписі до світлини зірка зізнався, що 17-тирічний Сашко завітав до нього на честь свята. Однак напередодні співак підкреслював, що не збирається влаштовувати пишне святкування з цього приводу, оскільки це не на часі.
"Народився о 16-00, стрибнув у воду за традицією! Син приїхав привітати! Улюблена живність поруч! Слава Богу!" - зазначив Пономарьов у публікації.
Колеги та шанувальники засипали музиканта компліментами та привітаннями. Ось деякі з них:
Артист виховує трьох дітей. Сина Олександра йому народила Вікторія Мартинюк, з якою він одружився у 2006 році.
Перша дружиною відомого українця була продюсерка Олена Мозгова, і у пари народилася донька Євгенія.
Також Олександр удочерив доньку Мозгової від попередніх стосунків Зою. Нещодавно вона зробила камінг-аут.
З Мартинюк знаменитість розлучився у 2012 році.
Наразі він не афішує подробиці свого особистого життя.
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