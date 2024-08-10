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Пономарьов показав рідкісне фото з 17-річним сином у день свого народження

Олександр Пономарьов (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Автор: Любов Блажко

Олександр Пономарьов, який нещодавно розповів про стосунки з Марією Яремчук, відзначив свій черговий день народження. У п'ятницю, 9 серпня, йому виповнився 51 рік, і з цієї нагоди артист замилував мережу спільним кадром із сином.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавця розповідає про це детальніше.

Пономарьов показав сина Сашка

На опублікованому фото родина позувала із домашніми улюбленцями, а позаду них можна розгледіти святковий декор. У підписі до світлини зірка зізнався, що 17-тирічний Сашко завітав до нього на честь свята. Однак напередодні співак підкреслював, що не збирається влаштовувати пишне святкування з цього приводу, оскільки це не на часі.

"Народився о 16-00, стрибнув у воду за традицією! Син приїхав привітати! Улюблена живність поруч! Слава Богу!" - зазначив Пономарьов у публікації.

Пономарьов з сином Сашком (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr) 

Реакція мережі

Колеги та шанувальники засипали музиканта компліментами та привітаннями. Ось деякі з них:

  • "Щирі вітання, Олександре! Щасливої долі та многая літа! Син - красень, як і Ви"
  • "Щирі вітання! Многих і благих літ! Ото вже українські красені! Будьте щасливі!"
  • "З днем народження, Олександре! Нехай все задумане здійсниться й Перемоги усім нам!"
  • "Творчої наснаги, щоб Ви нас радували своїми піснями. Міцного здоров’я всій родині"
  • "З Днем Народження, Олександре! Здоров’я та багато натхнення, нехай воно приходить до Вас якомога частіше, а ми будемо отримувати його від Вас у виді неймовірних пісень золотим голосом". 

Що відомо про особисте життя Олександра Пономарьова

Артист виховує трьох дітей. Сина Олександра йому народила Вікторія Мартинюк, з якою він одружився у 2006 році.

Сина Пономарьову народила друга дружина Вікторія Мактинюк (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr) 

Перша дружиною відомого українця була продюсерка Олена Мозгова, і у пари народилася донька Євгенія.

Також Олександр удочерив доньку Мозгової від попередніх стосунків Зою. Нещодавно вона зробила камінг-аут.

З Мартинюк знаменитість розлучився у 2012 році.

Наразі він не афішує подробиці свого особистого життя.

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