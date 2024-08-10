Пономарев показал редкое фото с 17-летним сыном в день своего рождения

Александр Пономарев, который недавно рассказал об отношениях с Марией Яремчук, отметил свой очередной день рождения. В пятницу, 9 августа, ему исполнился 51 год, и по этому случаю артист удивил сеть общим кадром с сыном.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя рассказывает об этом подробнее.
На опубликованном фото семья позировала с домашними любимцами, а позади них можно разглядеть праздничный декор. В подписи к фотографии звезда признался, что 17-летний Саша посетил его в честь праздника. Однако накануне певец подчеркивал, что не собирается устраивать пышное празднование по этому поводу, поскольку сейчас не время.
"Родился в 16-00, прыгнул в воду по традиции! Сын приехал поздравить! Любимая живность рядом! Слава Богу!" - отметил Пономарев в публикации.
Коллеги и поклонники засыпали музыканта комплиментами и поздравлениями. Вот некоторые из них:
Артист воспитывает троих детей. Сына Александра ему родила Виктория Мартынюк, на которой он женился в 2006 году.
Первой женой известного украинца была продюсер Елена Мозговая, и у пары родилась дочь Евгения. Также Александр удочерил дочь Мозговой от предыдущих отношений Зою. Недавно она совершила каминг-аут.
С Мартынюк знаменитость расстался в 2012 году.
На данный момент он не афиширует подробности своей личной жизни.
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