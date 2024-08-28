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Японка из "голубой зоны долгожителей" назвала напиток №1, который нужно пить всем

Среда 28 августа 2024 12:47
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Японка из "голубой зоны долгожителей" назвала напиток №1, который нужно пить всем Какой напиток употребляют долгожители из Японии (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Жительница Японии Мичико Тамиока родилась в Нари в окружении чайных полей. Она рассказала, какой напиток она рекомендует пить всем для молодости.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой наCNBC.

Какой напиток для молодости употребляют японцы

Речь идет о матче. Напиток содержит ключевые питательные вещества, такие как витамины А, С и К; клетчатка; протеин и аминокислота l-теанин, которая, как было показано, помогает улучшить сон, снизить стресс и повысить когнитивные функции.

Матч также содержит полифенолы, такие как эпигалокатехингалат (EGCG). Полифенолы - это природные растительные соединения с высоким содержанием антиоксидантов, которые могут помочь бороться с болезнями и воспалениями.

Исследования также показали, что матч может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье кишечника.

Есть так много способов потребления матчи, включая сладости, такие как пирожные, печенье, чиа-пудинг и моти (японский десерт).

Японка из &quot;голубой зоны долгожителей&quot; назвала напиток №1, который нужно пить всемТак выглядит матча (Скриншот)

Как заваривает матч Мичико Тамиока

"Я кипячу примерно 60 граммов воды. Затем наливаю полстакана горячей воды в свою миску и с помощью часа (бамбукового венчика для чая) несколько раз вращаю в воде, чтобы очистить инструменты.

После этого я сливаю воду, а затем вытираю все чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

При помощи чашечки (традиционной бамбуковой ложки для чая) я отмеряю два грамма зеленого порошка матча и кладу его на дно миски.

Медленно заливаю порошок примерно 60 мл горячей воды и наслаждаюсь появляющимся ароматом.

Я осторожно держу миску левой рукой и сбиваю, следя за тем, чтобы чейзен держался вертикально, примерно 20 секунд.

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