Японка из "голубой зоны долгожителей" назвала напиток №1, который нужно пить всем
Жительница Японии Мичико Тамиока родилась в Нари в окружении чайных полей. Она рассказала, какой напиток она рекомендует пить всем для молодости.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой наCNBC.
Какой напиток для молодости употребляют японцы
Речь идет о матче. Напиток содержит ключевые питательные вещества, такие как витамины А, С и К; клетчатка; протеин и аминокислота l-теанин, которая, как было показано, помогает улучшить сон, снизить стресс и повысить когнитивные функции.
Матч также содержит полифенолы, такие как эпигалокатехингалат (EGCG). Полифенолы - это природные растительные соединения с высоким содержанием антиоксидантов, которые могут помочь бороться с болезнями и воспалениями.
Исследования также показали, что матч может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье кишечника.
Есть так много способов потребления матчи, включая сладости, такие как пирожные, печенье, чиа-пудинг и моти (японский десерт).
Так выглядит матча (Скриншот)
Как заваривает матч Мичико Тамиока
"Я кипячу примерно 60 граммов воды. Затем наливаю полстакана горячей воды в свою миску и с помощью часа (бамбукового венчика для чая) несколько раз вращаю в воде, чтобы очистить инструменты.
После этого я сливаю воду, а затем вытираю все чистой тряпкой или бумажным полотенцем.
При помощи чашечки (традиционной бамбуковой ложки для чая) я отмеряю два грамма зеленого порошка матча и кладу его на дно миски.
Медленно заливаю порошок примерно 60 мл горячей воды и наслаждаюсь появляющимся ароматом.
Я осторожно держу миску левой рукой и сбиваю, следя за тем, чтобы чейзен держался вертикально, примерно 20 секунд.
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