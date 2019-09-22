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Понедельник будет сухим: в каких областях значительно похолодает

STYLERЖизнь    22.09.2019 - 20:23
Понедельник будет сухим: в каких областях значительно похолодает
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Известная синоптик дала прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 23 сентября будет преимущественно солнечной и без осадков. Температура воздуха по всей стране будет разной. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

На Западе и Юге Украины будет хорошая и теплая погода. Воздух здесь прогреется до +18… +23 градусов тепла.

При этом на остальной территории ожидается похолодание до +12… +17 градусов. Кроме того, в Черниговской, Сумской и Харьковской области столбики термометров опустятся до +10 градусов.

Понедельник будет сухим: в каких областях значительно похолодает

Погода в Украине на 23 сентября (метеокарта: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в понедельник будет сухо, но свежее чем в воскресенье. Температура воздуха в столице будет на уровне +13… +14 градусов.

Стоит отметить, что завтра, 23 сентября - день осеннего равноденствия. Именно в этот день наступит астрономическая осень. Погода будет становится все более прохладной. В этот день удача может быть благосклонна каждому из нас, но никто не догадывается, кому повезет в этот день.

Напомним, что в сети появилось фото первого снега в Буковеле, который выпал утром 19 сентября. Кроме того, снег был и на горе Поп Иван Черногорский.

Мы также писали о том, что Европу ожидают самые жесткие морозы за последние 30 лет. Холодный циклон уже ознаменовали "Монстром с Востока".

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