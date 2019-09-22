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Понеділок буде сухим: в яких областях значно похолодає

STYLERЖиття    22.09.2019 - 20:23
Понеділок буде сухим: в яких областях значно похолодає
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Відома синоптик дала прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 23 вересня буде переважно сонячна і без опадів. Температура повітря по всій країні буде різною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

На Заході та Півдні України буде гарна і тепла погода. Повітря тут прогріється до +18... +23 градусів тепла.

При цьому на решті території очікується похолодання до +12... +17 градусів. Крім того, у Чернігівській, Сумській і Харківській області стовпчики термометрів опустяться до +10 градусів.

Понеділок буде сухим: в яких областях значно похолодає

Погода в Україні на 23 вересня (метеокарта: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в понеділок буде сухо, але свіжіше ніж в неділю. Температура повітря в столиці буде на рівні +13... +14 градусів.

Варто зазначити, що завтра, 23 вересня - день осіннього рівнодення. Саме в цей день настане астрономічна осінь. Погода стає все більш прохолодною. В цей день удача може бути прихильною до кожного з нас, але ніхто не здогадується, кому пощастить цього дня.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося фото першого снігу в Буковелі, який випав вранці 19 вересня. Крім того, сніг був і на горі Піп Іван Чорногірський.

Ми також писали про те, що Європу чекають найжорсткіші морози за останні 30 років. Холодний циклон вже ознаменували "Монстром зі Сходу".

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