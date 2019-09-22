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Грядет потепление: каким областям повезет в воскресенье

STYLERЖизнь    22.09.2019 - 07:30
Грядет потепление: каким областям повезет в воскресенье
Погода в Украине 22 сентября (коллаж РБК-Украина)

В некоторых областях ожидаются осадки

Погода в Украине 22 сентября будет преимущественно прохладной, однако в некоторых областях ожидается потепление. Подобную информацию сообщили синоптики на сайте Укргидрометцентра.

Небольшой дождь ожидается ночью в северных, Харьковской и Полтавской, днем в восточных, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 4-9 градусов тепла, в Луганской области и в Карпатах заморозки 0-3 градуса, днем столбик термометра покажет 15-20, а на Закарпатье и в южной части поднимется до 23, в восточных областях - 12-17.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 7-9 грвдусов, а днем 17-19.

Грядет потепление: каким областям повезет в воскресеньеПогода 22 сентября в Украине (фото: meteo.gov.ua)

23 сентября - без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В Киеве ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит 6-8 градусов тепла, днем - 13-15.

Ранее мы писали, что в Украине снова выпал снег.

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