Зима пришла: в сети появилось фото первого снега в Буковеле

Снег в Буковеле (фото: fakty.ua)

На популярном курорте в Буковеле выпал первый снег

Сегодня, 19 сентября, утром небольшой снег выпал на украинском курорте в Буковеле. При этом вчера снег выпал на горе Поп Иван Черногорский. Об этом сообщают "Факты".

Небольшой снег отчетливо видно возле 7-го подъемника курорта, где рано утром температура воздуха составляла +0,6 градуса.

Снег в Буковеле (фото: fakty.ua)

По состоянию на 7:40 19 сентября на горе Поп Иван Черногорский было облачно с прояснениями. Ветер Юго-Западный. 2-3 метра ща секунду. Температура воздуха составляла минус 3 градуса. При этом вчера в 8 утра здесь было 0 градусов.

Снег на горе Поп Иван Черногорский (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что по прогнозам синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине пройдут дожди, а в Карпатах выпадет снег. При этом температура воздуха опустится до 0… +3 градусов.

Мы также писали о том, что Европу ожидают самые суровые морозы за последние 30 лет. Экстремально холодный циклон уже окрестили "Монстром с Востока".

Кроме того, на территории Европы пройдут сильные снегопады. Стоит отметить, что влияние циклона жители Великобритании почувствовали на себе в феврале этого года.

К примеру, в Шотландии столбики градусников опустились до минус 14 градусов, а сила ветра было 112 км в час. в Англии выпало более 50 см снега и из-за этого погибли 17 человек, включая одного ребенка.